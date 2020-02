Control - Erste Hinweise auf PS5- und Xbox Series X-Umsetzungen

Control gehörte für viele zu den heimlichen Highlights des letzten Jahres, in unserem Test konnte das Action-Spiel von Entwickler Remedy allerdings nicht vollständig überzeugen. Bislang ist der Titel für die PS4, die Xbox One und den PC verfügbar, es gibt nun aber auch erste Hinweise auf Umsetzungen für die PS5 und die Xbox Series X.

Denn in einem Jahresbericht des Studios, der unter anderem auch Umsatzzahlen enthielt, ist folgende Passage zu finden:

Control's high quality, uniqueness and technical innovation provide opportunities to bring the game to new platforms.