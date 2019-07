Control ist fertig - Neues Remedy-Spiel erreicht Goldstatus

Entwickler Remedy hat auf Twitter bekanntgegeben, dass ihr neues Spiel Control den Goldstatus erreicht hat. Die Entwicklung ist also abgeschlossen und die Massenproduktion des Spiels kann beginnen. Damit steht auch dem Release am 27. August 2019 für PS4, Xbox One und PC nichts mehr im Wege.

It is done. New IP, new tech, new game structure, new direction, three platforms. And three years. What an achievement from the best dev team on the planet! @ControlRemedy pic.twitter.com/laFc0ocNvQ