Über die Control: Ultimate Edition bei PS Plus freut sich längst nicht jeder

Die Control: Ultimate Edition ist im Februar Teil des PS Plus-Programms, das hat Sony vor Kurzem bekannt gegeben. Und viele sind auch begeistert über die Möglichkeit, die für PS5 optimierte Fassung des Actionspiels quasi für lau abstauben zu können, zumal die Ultimate Edition auch erst offiziell im Februar erscheint.

Also alles Friede, Freude, Eierkuchen? Mitnichten. Denn in den sozialen Netzwerken macht sich auch Enttäuschung über die Entscheidung breit. Und zwar bei denjenigen, die die Control: Ultimate Edition erst kürzlich im PS Store gekauft haben und nicht davon ausgegangen sind, dass der Titel in nächster Zeit ins Plus-Programm wandern könnte. Anfang Januar war die neue Version zudem Teil eines Sales, bei dem viele zuschlugen.

Forderung nach Rückerstattungen

Dementsprechend haben jetzt viele dieser Enttäuschten eine Rückerstattung für das Spiel bei Sony beantragt. Aber wie sich unter anderem bei Twitter nachlesen lässt, funktioniert das nicht bei allen. Denn Sony lehnte zum Beispiel den Antrag von User Tugg Speedman ab, weil seine Ultimate Edition den Rückgabezeitraum von 14 Tagen bereits überschritten hatte - vermutlich hatte er auch beim Sale zugeschlagen.

Auch anderweitig hatte die Ultimate Edition bereits harte Kritik einstecken müssen, weil für das Upgrade auf die PS5-Version ein Aufpreis fällig wird. Darüber hat sich unter anderem auch GamePro-Kollege Dennis geärgert, wie ihr in seiner Kolumne nachlesen könnt.

Die Control Ultimate Edition erscheint offiziell am 2. Februar, ab dann ist das Spiel auch in PS Plus enthalten. Auf der Xbox Series X/S wird der Titel ebenfalls erscheinen, im Game Pass ist derzeit "nur" die normale - nicht für Series X/S optimierte - Version des Spiels enthalten.