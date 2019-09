Control - Macher versprechen Performance-Update für PS4 & Xbox One

Mit Control, dem neuesten Release von Remedy Entertainment, meldeten sich die Max Payne-Macher eindrucksvoll zurück. Aber auch wenn der übernatürliche Third Person-Shooter rund um das mysteriöse Federal Bureau of Control sehr hübsch anzusehen ist, macht die Technik des Spiels vor allem auf den Standardversionen von PS4 und Xbox One einige Probleme.

Remedy will Performance auf PS4 & Xbox One unter Kontrolle bringen

Schwach auf PS4 & Xbox One: Schon kurz nach dem Launch beschwerten sich viele Konsolenspieler, dass Control zu teils extremen Einbrüchen in der Bildrate neigt (bis zu 10 FPS) und auch regelmäßig den Bildschirm einfrieren lässt - wenn auch nur für wenige Sekunden. Dieses Problem wollen die Entwickler aber jetzt in Angriff nehmen und mit einem kommenden Update hoffentlich auch in den Griff bekommen.

Control im Test

Remedys Kontrollverlust

In einem offiziellen Blogeintrag wird die mangelnde Performance auf den Konsolen direkt angesprochen und Remedy Entertainment verspricht, dass sie an Wegen arbeiten, die Versionen weiter zu verbessern. Der Durchbruch scheint aber noch nicht gelungen zu sein:

"Momentan schaut sich das Team mögliche Vorgehensweisen an, die Konsolenoptimierungen von Control zu verbessern, aber wir ihr hoffentlich verstehen könnt, brauchen diese Dinge ihre Zeit und passieren nicht einfach via Knopfdruck (auch wenn wir uns das wünschen würden)."

Weitere Verbesserungen geplant: Aber auch abseits der reinen Konsolenversionen soll Control weiter verbessert werden. Angedacht ist zum Beispiel die Möglichkeit, die Bewegungsunschärfe und den Filmfilter des Spiels ausschalten zu können. Auch die Karte soll überarbeitet werden, damit sie beim Aufrufen sofort verfügbar ist und nicht erst in Stücken geladen werden muss.

Einen genauen Termin für das Update gibt es derzeit noch nicht, aber als möglichen Zeitraum wurde Mitte bis Ende September genannt. In den nächsten zwei Wochen werden sich Control-Fans also erstmal mit dem zufrieden geben müssen, was Control derzeit zu bieten hat.

In der Zukunft soll es dann auch Informationen zu weiteren Content-Plänen der Entwickler geben. Ob und in welchem Umfang Control mit Story-DLCs versorgt wird, werden wir also ebenfalls abwarten müssen.

Welchen Eindruck macht Control bisher auf euch?