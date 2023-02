Controller im Angebot: DualSense, Xbox Wireless & Switch Pro Controller jetzt günstig sichern

Bei MediaMarkt und Saturn läuft noch bis 9 Uhr am Montagmorgen die große Super-Bowl-Aktion, in der ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast alles bekommt. Spiele sind zwar von der Aktion ausgeschlossen, aber dafür ist jede Menge normalerweise recht preisstabile Gaming-Hardware dabei. Neben der Nintendo Switch OLED, die ihr schon für 285,71€ bekommt, gibt es beispielsweise auch die First-Party-Controller für PS5, PS4, Xbox Series und Nintendo Switch günstiger.

Besonders gut sieht es bei den Xbox Controllern aus, denn hier ist nicht nur Microsofts Standard-Controller gerade ohnehin schon relativ günstig zu haben, ihr bekommt auch den Xbox Elite Controller Series 2 sowie den letztes Jahr erschienenen Elite Series 2 Core zu einem guten Preis. Aber auch den Sony DualSense PS5-Controller und den Nintendo Switch Pro Controller gibt es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst so günstig:

Natürlich bekommt ihr daneben auch Controller von Drittanbietern günstiger. Außerdem gibt es noch viele weitere interessante Deals aus dem Gaming-Bereich in der Super-Bowl-Aktion. Neben Konsolen wie der Nintendo Switch OLED und der Xbox Series S könnt ihr beispielsweise zahlreiche günstige Headsets, SSDs für PS5, Monitore und Fernseher und sogar das VR-Headset Meta Quest 2 inklusive zwei Gratis-Spielen günstig im Angebot bekommen.

Hier haben wir euch bereits zum Start der Aktion einige der Highlights aufgelistet:

