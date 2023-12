Coral Island: Alle Fische mit Fundort, Jahreszeit und Wetter

Der GamePro-Guide verrät euch alle Informationen zu den Fischen.

In Coral Island sind die Meere, Flüsse und Seen voller Fische. Um einen Fisch zu fangen, benötigen wir eine Angel, die wir auch verbessern können. Die gefangenen Fische können wir dann nutzen, um mit ihnen leckere Gerichte zu zaubern, sie an den Altären beim Seetempel zu opfern oder dem Museum zu spenden.

Letzteres geht mit allen Fischen, während nur ganz spezielle Arten an den Altären gefragt sind. Darum verraten wir euch zusätzlich, bei welchen das der Fall ist.

Hinweis: Wir sind aktuell noch dabei, Fischhe im Full Release zu fangen. Die fehlenden deutschen Bezeichnungen werden wir noch nach und nach ergänzen.

Alle Fische mit Uhrzeit, Fundort und Wetterbedingung

In dieser Tabelle listen wir euch den englischen Namen des Fisches mit seinem deutschen Namen in Klammern auf. Dazu erfahrt ihr, zu welcher Jahreszeit, bei welchem Wetter und wo es ihn gibt (via Coral Island Fandom ).

Die Uhrzeiten haben wir wie folgt abgekürzt:

morgens: 6:00 Uhr - 11:50 Uhr

6:00 Uhr - 11:50 Uhr nachmittags: 12:00 Uhr - 15:50 Uhr

12:00 Uhr - 15:50 Uhr abends: 16:00 Uhr bis 17:50 Uhr

16:00 Uhr bis 17:50 Uhr nachts: 18:00 Uhr bis 00:50 Uhr

Außerdem schreiben wir es bei allen Fischen dazu, die auch beim Seetempel geopfert werden können.

Name, Jahreszeiten, Opfergabe für Altäre Eckdaten mit Ort/Uhrzeit/Wetter Salmon (Lachs)

Frühling, Herbst, Winter Ort im Frühling/Winter: Mündung, See

Ort im Herbst: Fluss (Farm, Wald, Stadt)

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Giant Snakehead (Riesen-Schlangenkopffisch)

Sommer, Herbst Ort: Fluss (Wald, Stadt)

Uhrzeit: morgens, abends, nachts

Wetter: sonnig, windig Catfish (Seewolf)

Frühling, Sommer

Altar (Grabungsstelle): Süßwasserfisch Ort: Reisfelder, Teich, Fluss (Wald)

Uhrzeit: abends, nachts

Wetter: regnerisch, stürmisch Flowerhorn (-)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Höhleneingang

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Tilapia (Buntbarsch)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter

Altar "fangen": Süßwasserfisch Ort im Frühling, Winter: Teich, See, Erd-Mine

Ort im Sommer, Herbst: Erd-Mine

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Red King Arowana (-)

22. bis 28. Herbsttag Ort: Wasser-Mine, Wind-Mine, Feuer-Mine (Wasser, Lava)

Uhrzeit: nachmittags, abends

Wetter: regnerisch, stürmisch, windig Silver Arowana (Silbergabelbart)

Winter

Altar "fangen": Süßwasserfisch Ort: Wasser-Mine, Wind-Mine, Erd-Mine

Uhrzeit: morgens, nachmittags

Wetter: immer Koi (Koi)

Frühling, Sommer

Altar "fangen": Süßwasserfisch (Qualität: Silber) Ort: Fluss (Stadt), Höhleneingang, See

Uhrzeit: morgens, nachmittags

Wetter: immer Black phantom ghost fish (Schwarzer Phantomsalmler)

Frühling Ort: Fluss (Farm, Wald), See

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: sonnig, windig Gator gar (Alligatorhecht)

Frühling

Altar "fangen": Seltener Fisch Ort: Fluss (Wald), See

Uhrzeit: morgens, nachmittags

Wetter: regnerisch, stürmisch Rainbow fish (Regenbogenfisch)

Frühling, Winter

Altar "fangen": Süßwasserfisch Ort: Fluss (Stadt)

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: sonnig, windig, Schnee, Blizzard Tiger barb (Sumatrabarbe)

Herbst Ort: Teich, See

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: sonnig, windig Crayfish (Languste)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Teich, Fluss (Farm)

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Freshwater eel (Süßwasseraal)

Frühling, Sommer, Herbst

nur Mine: Winter Ort: Mündung, Fluss (Farm), Wasser-Mine

Uhrzeit: nachmittags, abends, nachts

(Mine: jederzeit)

Wetter: immer Goldfish (Goldfisch)

Sommer, Herbst Ort: Fluss (Farm, Wald), See

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Snakehead (Schlangenkopffisch)

Frühling, Sommer, Herbst Ort: See

Uhrzeit: morgens, nachts

Wetter: regnerisch, stürmisch Bluegill (-)

Sommer Ort: Teich, See, Fluss (Stadt)

Uhrzeit: nachmittags, abends, nachts

Wetter: immer Arapaima (Arapaima)

Herbst, Winter

Altar "fangen": Seltener Fisch Ort: Fluss (Wald)

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: regnerisch, stürmisch, Schnee, Blizzard Zebra fish (Zebrabärling)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort im Frühling: Fluss (Farm, Wald)

Ort ganzjährig: Reisfelder

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Golden gar (-)

Sommer Ort: Fluss (Farm), See

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: regnerisch, stürmisch Chub (-)

Sommer, Winter Ort: Fluss (Wald, Stadt), See

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Brown trout (Forelle)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Fluss (Farm)

Uhrzeit: nachmittags, abends, nachts

Wetter: immer Cobia (-)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter (nur Mine) Ort: Mündung, Ozean (Dock), Wasser-Mine

Uhrzeit: nachmittags, abends

(Mine: jederzeit)

Wetter: immer Frogfish (-)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Mündung, Ozean (Aussichtspunkt)

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: regnerisch, stürmisch, Schnee, Blizzard Monkfish (-)

1. bis 14. Frühlingstag Ort: Ozean (Wald)

Uhrzeit: abends, nachts

Wetter: sonnig, windig Yellowtail (-)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Ozean (Dock), Feuer-Mine (Wasser)

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: regnerisch, stürmisch, Schnee, Blizzard (Mine: immer) Tuna (Thunfisch)

Herbst

nur Mine: Frühling, Sommer, Winter Ort: Ozean (Dock, Aussichtspunkt), Feuer-Mine (Wasser)

Uhrzeit: nachmittags, abends (Mine: jederzeit)

Wetter: immer Pufferfish (Kugelfisch)

Winter

nur Mine: Frühling, Sommer, Herbst Ort: Ozean (Dock, Aussichtspunkt), Wind-Mine

Uhrzeit: morgens, nachmittags (Mine: jederzeit)

Wetter: immer Ruby red dragonet (Rubin-Goldgrundel) Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Ozean (Strand), Höhleneingang

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Yellow moray eel (Gelbstirnmuräne)

15. bis 28. Frühlings- und Sommertag

Altar "fangen": Seltener Fisch Ort: Ozean (Strand)

Uhrzeit: nachts

Wetter: immer Pink snapper (Pink Snapper)

Frühling, Winter

nur Mine: Sommer, Herbst

Altar "fangen": Salzwasserfisch Ort: Ozean (Dock), Wind-Mine

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Squid (Tintenfisch)

Sommer, Herbst Ort: Ozean (Aussichtspunkt)

Uhrzeit: abends, nachts

Wetter: immer Octopus (Oktopus)

Frühling, Sommer, Herbst Ort: Ozean (Dock, Strand)

Uhrzeit: abends, nachts

Wetter: immer Giant mudskipper (-)

Herbst, Winter

nur Mine: Frühling, Sommer Ort: Reisfelder, Mündung, Feuer-Mine (Lava)

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Grouper (-)

Frühling, Sommer, Herbst Ort: Mündung, Ozean (Dock), Höhleneingang

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Sea cucumber (Seegruke)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Ozean (Wald)

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Parrotfish (-)

Sommer, Herbst, Winter Ort: Ozean (Strand, Aussichtspunkt)

Uhrzeit: morgens, nachmittags

Wetter: immer Polka-dot batfisch (-)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Ozean (Wald), Wind-Mine

Uhrzeit: nachmittags, abends

Wetter: regnerisch, stürmisch, Schnee, Blizzard (Mine: immer) Flameback fish (-)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Ozean (Dock)

Uhrzeit: nachmittags, abends, nachts

Wetter: regnerisch, stürmisch, Schnee, Blizzard Giant stingray (-)

15. bis 28. Frühlings- und Sommertag Ort: Fluss (Wald)

Uhrzeit: nachmittags, abends

Wetter: sonnig, windig Lobster (-)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Ozean (Strand), Feuer-Mine (Wasser)

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Lionfish (Rotfeuerfisch)

Frühling, Sommer

Altar "fangen": Seltener Fisch Ort: Ozean (Strand, Wald)

Uhrzeit: morgens, nachmittags, abends

Wetter: immer Damselfish (-)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Ozean (Strand)

Uhrzeit: morgens, nachmittags, abends

Wetter: sonnig, windig, Schnee, Blizzard Mandarin (Mandarin-Leierfisch)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Ozean (Wald)

Uhrzeit: abends, nachts

Wetter: sonnig, windig, Schnee, Blizzard Archer (-)

Herbst, Winter Ort: Fluss (Farm), Höhleneingang

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Angelfish (Segelflosser)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Fluss (Wald)

Uhrzeit: Nachmittags, Abends

Wetter: immer Blue tang (Blauer Doktorfisch)

Frühling, Herbst, Winter

Ort: Ozean (Strand), Erd-Mine

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Clownfish (-)

Frühling, Sommer Ort: Ozean (Dock)

Uhrzeit: nachmittags, abends, nachts

Wetter: sonnig, windig Firefish (Feuer-Schwertgrundel)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Ozean (Wald)

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Asian sheepshead (Asiatischer Schafskopf) Winter

Altar "fangen": Salzwasserfisch Ort: Ozean (Wald)

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Boxfish (-)

Frühling, Winter Ort: Ozean (Aussichtspunkt)

Uhrzeit: nachmittags, abends, nachts

Wetter: immer Mackerel (-)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Ozean (Aussichtspunkt, Wald), Feuer-Mine (Lava)

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Yellowfin tuna (Gelbflossenthunfisch)

Winter

Altar "fangen": Salzwasserfisch Ort: Ozean (Dock, Strand)

Uhrzeit: nachmittags, abends

Wetter: regnerisch, stürmisch, Schnee, Blizzard Crab (Krabbe)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Reisfelder, Fluss (Wald), Ozean (Aussichtspunkt)

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Swordfish (-)

Frühling, Winter Ort: Ozean (Dock)

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Cod (-)

Sommer, Herbst, Winter Ort: Mündung

Uhrzeit: nachts

Wetter: sonnig, windig, Schnee, Blizzard Barracuda (-)

Frühling, Sommer, Herbst Ort: Ozean (Strand, Dock)

Uhrzeit: morgens, nachmittags, abends

Wetter: immer Giant sea bass (Großer Zackenbarsch)

1. bis 7. Herbsttag

Altar "fangen": Seltener Fisch Ort: Ozean (Wald)

Uhrzeit: morgens, nachts

Wetter: immer Sardine (Sardine) Sommer, Herbst

nur Mine: Frühling, Winter

Altar "fangen": Salzwasserfisch (Qualität: Silber) Ort: Ozean (Strand, Aussichtspunkt). Feuer-Mine (Lava)

Uhrzeit: abends, nachts (Mine: jederzeit)

Wetter: immer Red snapper (Red Snapper)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Fluss (Stadt), Mündung, See

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Green sawfish (-) Winter Ort: Mündung

Uhrzeit: nachmittags, abends, nachts

Wetter: regnerisch, stürmisch, Schnee, Blizzard Sturgeon (Stör)

Sommer, Herbst, Winter

Altar "fangen": Seltener Fisch Ort: Fluss (Farm), See

Uhrzeit: abends, nachts

Wetter: regnerisch, stürmisch, Schnee, Blizzard Sockeye salmon (-)

Herbst, Winter Ort im Herbst: Fluss (Farm, Wald, Stadt)

Ort im Winter: Mündung, See

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Shrimp (-)

Frühling, Sommer, Herbst, Winter Ort: Teich

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Barramundi (Baramundi)

Frühling, Herbst, Ort: Fluss (Stadt), Mündung

Uhrzeit: jederzeit

Wetter: immer Jellyfish (Qualle)

Frühling Ort: Ozean (Strand, Aussichtspunkt)

Uhrzeit: abends, nachts

Wetter: sonnig, windig Great white shark (-)

1. bis 14. Sommertag Ort: Ozean (Dock)

Uhrzeit: morgens, nachmittags

Wetter: sonnig, windig Hammerhead (-)

8. bis 21. Herbst- und Wintertag Ort: Ozean (Aussichtspunkt)

Uhrzeit: morgens, nachmittags, abends

Wetter: regnerisch, stürmisch, Schnee, Blizzard Raja ampat shark (-)

1. bis 14. Sommertag Ort: Ozean (Aussichtspunkt)

Uhrzeit: abends, nachts

Wetter: immer

So könnt ihr die Fische verwenden

Um einige der Schnellreisepunkte im Spiel freizuschalten, müsst ihr den Altären am Seetempel unterschiedliche Opfergaben bringen.

Einige davon sind Gerichte, in denen Fische benötigt werden. Andere wiederum verlangen von euch, dass ihr den jeweiligen Fisch direkt spenden müsst. Mit diesem Guide solltet ihr keinen Fisch mehr im Jahr verpassen. GamePro wünscht euch viel Spaß bei der Fischjagd! Solltet ihr noch weitere Tipps bei Coral Island brauchen, schaut mal in unserer Guide-Sektion vorbei.