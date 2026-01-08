PC-Spieler bestellt bei Corsair 48GB RAM für 226 Euro - Order wird gecancelt und Hersteller bietet RAM jetzt für über 400 Euro mehr an

Corsair cancelt angeblich Bestellungen und bietet die Ware online im Nachhinein teurer an.

Die RAM-Preise schießen aktuell bekanntlich in die Höhe. Nur wer ganz großes Glück hat, stößt noch auf günstige Angebote oder kulante Händler, die beim aktuellen Preisanstieg nicht mitmischen wollen. Auch Redditor "mybunger" ist online auf ein günstiges Paar RAM-Riegel gestoßen – doch die Freude währte nur kurz.

RAM-Bestellung gecancelt und teurer angeboten

Wie der Redditor berichtet, habe er direkt bei Corsair eine Dominator Titanium RGB 48GB DDR5 bestellt – für sage und schreibe 265 Dollar (zuzüglich Steuern), was nach aktuellem Wechselkurs circa 227 Euro sind. Inmitten der aktuellen RAM-Krise ein echter Schnapper, oder?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Nun ja, kurz nach der Bestellung erhielt "mybunger" nach eigenen Angaben eine Mail vom Verkäufer: Die Bestellung wurde kurzerhand wieder gecancelt, das Geld wird dem Käufer rückerstattet.

Anschließend habe "mybunger" entdeckt, dass Corsair besagte RAM nun viel teurer auf der eigenen Website anbietet: "Anscheinend haben sie den Preis auf über 500 Dollar erhöht", so der Reddit-User. Im deutschen Store von Corsair wird die Dominator Titanium RPG 48GB DDR5 aktuell für über 900 Euro angeboten, zumindest in der 7600 MT/s-Variante.

32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

Kann Corsair das überhaupt so machen? Zumindest in Deutschland ist ein solches Vorgehen im Online-Handel tatsächlich zulässig – zumindest dann, wenn der Händler (in diesem Falle Corsair) zuvor keine Kaufbestätigung an den Käufer/die Käuferin gesendet hat bzw. noch kein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Ein reines Angebot ist erst einmal unverbindlich.

Statt Kaufbestätigung wird in den meisten Fällen lediglich eine Bestätigung für den Eingang der Bestellung herausgeschickt, was rechtlich eben kein bindender Kaufvertrag ist. "Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das bestellte Produkt an Sie versenden und den Versand an Sie mit einer zweiten E-Mail oder einer Nachricht in Ihr Message Center in Ihrem Kundenkonto (Versandbestätigung) bestätigen", schreibt hierzu beispielsweise Amazon (via ohn.haendlerbund.de).

Auf Grundlage dessen kann auch Corsair eine Order eben direkt wieder canceln und die Ware anschließend teurer anbieten. Wir gehen davon aus, dass das in den USA ähnlich gehandhabt wird.

Warum sind RAM-Riegel aktuell so teuer?

Schuld an der aktuellen RAM-Krise ist unter anderem KI. ChatGPT, Gemini und Co. haben ordentlich Speicherhunger und das wirkt sich auf die RAM-Preise aus.

Mehr zum Thema KI sorgt für RAM-Krise und die führt womöglich dazu, dass neue Laptops bald wieder nur 8GB Arbeitsspeicher haben von David Molke

Denn Betreiber von KIs benötigen aufgrund des rasanten Fortschritts der Technologie immer mehr Server und Rechenzentren, um der stetig wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Einige Hersteller produzieren deshalb sogar fast nur noch Speicher für KI-Rechenzentren, aber kaum mehr DDR/LPDDR (Speicher für den normalen Hausgebrauch, also Desktop und Mobile), was den Preis natürlich zusätzlich in die Höhe treibt und für Knappheit sorgt. Mehr dazu im Artikel oben.

Ist euch schon einmal etwas Ähnliches passiert?