Counter-Strike 2: Sieht ganz so aus als würde der Shooter doch nicht nur für PC kommen

Counter-Strike 2 bekommt möglicherweise nicht nur einen PC-Release.

Counter-Strike 2 ist wirklich echt: Die Nachricht hält die Welt seit wenigen Tagen ordentlich in Atem. Es handelt sich dabei zwar 'nur' um ein kostenloses Update für CS:GO, aber es bringt offensichtlich trotzdem genug Neues, um Fans in helle Aufregung zu versetzen. Angekündigt ist bisher nur eine PC-Version, aber das könnte sich noch ändern.

Kommt Counter-Strike 2 auch für iOS und Android? Es gibt Hinweise darauf

Darum geht's: Counter-Strike und dessen Nachfolger/Neuauflage CS:GO zählt nach wie vor zu den Spielen, die am meisten auf dem PC gezockt werden – trotz seines hohen Alters. Nach all der Zeit bekommt das Shooter-Phänomen jetzt sogar einen waschechten Nachfolger. Was sich darin alles ändert, seht ihr hier:

Neue Grafik, neues Gameplay - Der Sprung auf Counter-Strike 2 ist viel größer als erwartet

Nicht nur für den PC? Bisher ist offiziell seitens Valve immer nur von der PC-Version von Counter-Strike 2 die Rede. Kein Wunder, immerhin ist das auch die angestammte Plattform des Titels in all seinen Ausformungen (von den wenigen, eher mauen Ausflügen in Konsolen-Gefilde einmal abgesehen). Aber eventuell soll expandiert werden.

Das spricht dafür: Ein findiger Dataminer und selbsternannter Counter-Strike 2-Aficionado hat offenbar n den Untiefen des bereits verfügbaren Counter-Strike 2-Tests Hinweise auf Mobile-Funktionen entdeckt.

Zumindest ist in zwei Screenshots von "Mobile" die Rede und davon, dass beim Aufladen die FPS erhöht werden könnten. Es geht auch um eine Touch-Steuerung.

Zusätzlich würde dazu wohl sehr gut passen, dass das Grafik-Grundgerüst, auf dem Counter-Strike 2 basiert, iOS und Android-Unterstützung von Haus aus mit an Bord hat.

Etwas unklar bleibt dabei, ob diese Codezeilen wirklich aus dem Spiel stammen oder in der Engine gefunden wurden.

Das spricht dagegen: In den Kommentaren unter dem Tweet erklärt eine Person, dass genau dieselben Codezeilen auch in Dota 2 enthalten seien. Es könnte sich dabei also auch einfach nur um ungenutzte Überreste handeln, die gar nichts bedeuten müssen.

Nur eine App? Außerdem könnte es sich hierbei auch nur um eine Art Companion-App oder ähnliches handeln. Also eine App, in der wir zum Beispiel unsere Waffen-Skins und Statistiken begutachten können.

Wie sieht es mit den Konsolen aus? Eine Counter-Strike 2-Version für PS5, Xbox Series S/X oder gar PS4 und Xbox One wurde bisher nicht offiziell angekündigt. Würde auch eine Mobile-Fassung erscheinen, wirkt ein Konsolen-Port aber direkt wieder realistischer.

Wann kommt Counter-Strike 2? Noch diesen Sommer. Einen genaueren Termin als "Sommer 2023" gibt es allerdings noch nicht. Momentan findet aber sogar schon die erste Testphase statt, die ausgewählte CS:GO-Spieler*innen bereits den Nachfolger ausprobieren lässt. Die Leute werden von Valve selbst ausgewählt.

Wie findet ihr die Aussicht auf ein Counter-Strike 2 für iOS und Android? Auf welcher Plattform würdet ihr am liebsten spielen?