Crash Bandicoot 4: Neue Flashback-Level bringen die 1990er Jahre zurück

Dass Crash Bandicoot 4: It's About Time mit der originalen PS1-Trilogie im Hinterkopf entworfen wird, dürfte bekannt sein. Doch mit den Flashback-Leveln, die auf der Opening Night Live bekannt gegeben wurde, geht Entwickler Toys for Bob auf's Ganze. Denn die knallharten Retro-Level stammen direkt aus den 90er Jahren.

Crash Bandicoot 4: It's About Time hat PS1-Prequel-Level

Flashback-Level, so wird es erklärt, sind Prequel-Ausflüge in die Ereignisse vor dem allerersten Crash Bandicoot - und sie sind extrem schwer. Spieler müssen, ohne zu sterben, versteckte VHS-Kassetten finden und einsammeln, um die Puzzle-artigen Level freizuschalten.

Offenbar richtet sich Flashback-Level also an die Crash Bandicoot-Profis, die befürchten könnten, dass Crash Bandicoot 4: It's About Time zu einfach werden könnte. Das scheint, zumindest in optionaler Hinsicht, nicht der Fall zu sein.

Crash Bandicoot 4: It's About Time erscheint am 2. Oktober 2020 für PS4 und Xbox One.