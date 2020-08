Crash Bandicoot 4: Switch-Version ist nach Leak sehr wahrscheinlich

Sowohl Crash Bandicoot N. Sane Trilogy als auch Crash Team Racing Nitro-Fueled sind für die Nintendo Switch erschienen. Doch das neueste Spiel rund um den Beutedachs, Crash Bandicoot 4: It's About Time, wurde bisher nur für die PS4 und die Xbox One angekündigt. Das hat Besitzer einer Nintendo Switch enttäuscht.

Doch es gibt Hoffnung! Denn findige Spieler*innen haben im Quellcode der offiziellen Website von Crash Bandicoot 4 einen Hinweis auf eine Version für die Nintendo Switch entdeckt. Im Quellcode ist bei der Plattform-Kategorie nicht nur die Rede von der PS4 und Xbox One, sondern zudem von der Switch.

Link zum Twitter-Inhalt

Es könnte sich natürlich um einen Fehler handeln, allerdings wäre es durchaus möglich, dass wir das Spiel auch auf Nintendos aktueller Konsole erleben.

Wie wahrscheinlich ist Crash 4 auf der Switch?

Warum eigentlich nicht auch auf der Switch? Da sowohl Crash Bandicoot N. Sane Trilogy als such Crash Team Racing Nitro-Fueled für die Nintendo Switch erschienen sind, ergibt es durchaus Sinn, Crash Bandicoot 4: It's About Time für die Konsole zu veröffentlichen. Vielleicht braucht das Entwicklerstudio einfach noch etwas mehr Zeit für die Optimierung, weswegen diese Version erst später angekündigt wird.

Außerdem meinte Publisher Activision schon bei der Ankündigung des Spiels, dass über weitere Plattformen nachgedacht wird und entsprechende Bekanntgaben zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Wir stellen euch das neue Spiel in einer Preview vor:

6 3 Mehr zum Thema Crash Bandicoot 4 wird das Sequel, das sich Fans gewünscht haben

Die Zeichen, Crash Bandicoot 4 auf der Nintendo Switch zu erleben, stehen jedenfalls ziemlich gut. Zunächst erscheint das Spiel aber am 2. Oktober für PS4 und Xbox One.

Glaubt ihr, dass Crash Bandicoot 4 auch für die Nintendo Switch erscheint? Oder meint ihr, es handelt sich um einen Fehler im Quellcode der Website?