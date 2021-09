Crash Bandicoot: Geburtstags-Paket könnte neues Spiel zum PS5-Showcase anteasen

In den letzten Monaten sind immer wieder Gerüchte über ein neues Crash Bandicoot-Spiel namens Wumpa League durchs Internet gegeistert. Nun könnte es einen neuen Hinweis geben. Ein Paket, das zum 25. Geburtstag des Beuteldachses versendet wurde, teast den Titel möglicherweise mit einem besonderen Geschenk an. Falls die Spekulationen zutreffen, könnten wir bereits beim Showcase heute Abend mehr erfahren.

Darum geht es: Glaubt man den Gerüchten im Internet, so bekommen wir einen neuen Crash Bandicoot-Titel, der sich Wumpa League nennt. Offiziell ist das aber nicht bestätigt. Allerdings hat Activision zum 25. Geburtstag des beliebten Beuteldachses ein Paket versendet, das als Hinweis auf das Spiel ausgelegt werden könnte.

Das ist der mögliche Hinweis: Ausgewählte Empfänger wie der französische Streamer Newtiteuf und das Magazin PlayStation LifeStyle haben das Paket enthalten. In dieser Sendung steckte eine Pinata in Form einer Wumpafrucht. Genau - die Früchte, die manche von uns gerne immer noch Äpfel nennen und denen wir in der Crash-Serie ständig hinterherjagen. Dieses Bild zeigt die Pinata:

Es gibt sogar noch mehr: Dem Paket beigelegt war eine Postkarte, in der ebenfalls Wumpafrüchte erwähnt werden und die zusätzlich folgende Zeile enthält:

"Crash (…) has even met some friends who were way out of his league."