Crimson Desert: Neue Infos zur Größe der Open World bekannt - sie wird offenbar gigantisch

In einem Interview äußerte sich ein Pearl Abyss-Entwickler zur Spielwelt des Action-RPGs - und deutete an, dass sie größer wird als die einer echten Open World-Legende.

09.01.2026 | 19:01 Uhr

Die Crimson Desert-Spielwelt kann es offenbar mit einem Platzhirschen des Genres aufnehmen – zumindest in Sachen Größe. Die Crimson Desert-Spielwelt kann es offenbar mit einem Platzhirschen des Genres aufnehmen – zumindest in Sachen Größe.

Crimson Desert, das ambitionierte Action-Rollenspiel von Pearl Abyss, soll in wenigen Monaten erscheinen und uns dann eine riesige Open World voller Quests und Abenteuer erkunden lassen. Wie groß diese Spielwelt konkret sein wird, war bisher nicht bekannt.

Jetzt gibt es zumindest ein paar Aussagen, die uns die Größe der Crimson Desert-Welt etwas besser einordnen lassen. Sie stammen von Will Powers, der bei Pearl Abyss arbeitet und im Rahmen des New Game+-Showcase ein Interview gab.

Konkrete Zahlen wollte der Entwickler nicht nennen, diese würden laut dem Ganzen seiner Aussage nach nämlich "nicht gerecht". Stattdessen bemühte Powers einen Vergleich – oder genauer gesagt zwei:

"Was wir sagen können, ist, dass die Welt mindestens doppelt so groß ist wie die offene Welt, der spielbare Bereich, von Skyrim. Sie ist größer als die Karte von Red Dead Redemption 2."

Video starten 1:32 Crimson Desert in 91 Sekunden: Alle Infos zum neuen Fantasy-RPG mit riesiger Open World

"Nicht nur gewaltig, sondern auch unglaublich interaktiv"

Alle, die Rockstars Open World-Epos gespielt haben, werden wissen, wie gewaltig die Spielwelt in Arthur Morgans Abenteuer ist – und das dort nach mittlerweile über 7 Jahren nach Release immer noch Geheimnisse gefunden werden.

Auch wenn sich der Detailgrad natürlich noch nicht wirklich abschätzen lässt, kann man durch den Vergleich schon mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass uns hier eine gigantische Spielwelt erwarten wird – zumindest in Sachen Größe.

Die ist aber natürlich nicht alles, wie auch Will Powers im Interview betont. Größe sei unbedeutend, wenn es in der Welt nichts zu tun gebe. Deshalb wolle Pearl Abyss auch eine Welt erschaffen, die nicht nur gewaltig, sondern auch "unglaublich interaktiv" sei – unter anderem mit zahlreichen Nebenaktivitäten und Aufgaben sowie einem ausgefeilten Crafting-System.

Um die Distanzen in der Spielwelt zurückzulegen, werdet ihr übrigens nicht nur auf die Beine des Helden angewiesen sein, sondern könnt euch auch auf den Rücken eines Pferdes, eines Bären, eines Raubvogels oder sogar eines Drachen schwingen können.

Mehr zum Thema
Ich habe 5000 Stunden Souls gespielt und bin in Crimson Desert daran gescheitert eine Fahne hochzuheben
von Dennis Müller
Ich habe 5000 Stunden Souls gespielt und bin in Crimson Desert daran gescheitert eine Fahne hochzuheben
Crimson Desert: Release, Plattformen, Gameplay - Alle Infos zum Open World-Action-RPG
von Tobias Veltin
Crimson Desert: Release, Plattformen, Gameplay - Alle Infos zum Open World-Action-RPG

Crimson Desert sollte ursprünglich noch im Jahr 2025 erscheinen, wurde dann aber auf 2026 verschoben. Der Release ist derzeit auf den 19. März angesetzt, erscheinen soll das Action-RPG für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Söldners "Kliff" und müsst dann auf dem Kontinent Pywel das eigene, verloren gegangene Heimatland zurückerobern. Mehr Infos zum Spiel erfahrt ihr im oben verlinkten Übersichtsartikel.

Was erwartet ihr euch von Crimson Desert?

Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

