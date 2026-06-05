Crimson Desert-Update 1.1 ist da, bringt euch 2 neue Reittiere und lässt euch Flipper spielen (ja, wirklich)

Für Crimson Desert ist mal wieder ein neues Update aufgeschlagen. Die wichtigsten Neuerungen und Patchnotes für Version 1.1 gibt's hier.

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Eleen Reinke
05.06.2026 | 13:02 Uhr

Ein neues Update für Crimson Desert steht bereit. Ein neues Update für Crimson Desert steht bereit.

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Gerade erst vor ein paar Tagen hat Crimson Desert eine metaphorische Bombe platzen lassen und eine eigene Erweiterung angekündigt. Das hält das Entwicklerteam aber offensichtlich nicht davon ab, in der Zwischenzeit weiter am Spiel zu werkeln. Jetzt ist frisch Patch 1.10 erschienen – das steckt drin.

Das sind die Highlights aus Patch 1.10 für Crimson Desert

Die kompletten deutschen Patchnotes könnt ihr euch auch auf Seite 2 dieses Artikels durchlesen, hier gibt es aber erst einmal kurz die wichtigsten Anpassungen.

Video starten 13:00 Crimson Desert ist JETZT noch VIEL BESSER als zum Launch!

So gibt es zwei neue spezielle Reittiere mit dem Wyvern sowei dem Haustier Kuku-Küken. Beide bekommen außerdem eigene Ausrüstungsgegenstände (Wyvernsattel, Wyvernjunges Fliegermütze, Eierschale des Kuku-Kükens).

Außerdem wurden zwei neue Minispiele hinzugefügt: In der Taverne nahe dem Delesyischen Institut könnt ihr jetzt Flipper spielen. Münzen, die ihr dort erspielt, könnt ihr im neuen Tauschbüro für Marni-Münzen eintauschen.

Am Großen Tor von Urd'avah könnt ihr dagegen Kugelband spielen. Auch hier gibt es ein paar Gegenstände als Belohnung zu ergattern.

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Daneben gibt es auch Anpassungen an der Erneuten Blockade. Nicht nur wurde der Ablauf mit zusätzlichen Stufen angepasst und es gibt zusätzliche Belohnungen, ihr könnt die Erneute Blockade jetzt auch auf Wunsch bei wichtigen Stützpunkten verhindern.

Was sagt ihr zum neuen Update und was fehlt euch noch in Crimson Desert?

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Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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