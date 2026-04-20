In Crimson Desert habe ich erst nach über 70 Stunden herausgefunden, dass ich eine Ziege opfern muss, um die Charakter Customization freizuschalten

Ja, auch das sind Kliff und Damiane - ganz ohne Mods umgestylt.

Moment mal, Crimson Desert hat Character Customization? Falls ihr gerade so reagiert, geht es euch wie mir, als ich am Wochenende mitbekommen habe, dass Kollege Alex Kliff ganz ohne Mod bei einem Friseur umgestylt hat.

Dann fiel mir wieder ein, dass ich im Vorfeld des Releases schon einmal davon gehört, es aber direkt wieder vergessen hatte. Ich hatte einfach so viel anderes in Pywel zu tun und einem Barbier bin ich in meinen 70 Spielstunden schlicht nicht über den Weg gelaufen. Jetzt ist er endlich in meinem Camp eingezogen.

1:26 Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder

Autoplay

Character Customization in Crimson Desert: Zu den Graumähnen gehört auch ein Friseur!

Mods erlauben uns auf PC natürlich längst, aus diversen Frisuren für Kliff zu wählen und eine weibliche Figur aus ihm zu machen, aber auch im Spiel versteckt sich eine Anpassungs-Funktion für alle drei Charaktere. Dafür müssen wir aber erst mal unseren Graumähnen-Kumpel Eric aufspüren – und er gehört nicht gerade zu den ersten Verbündeten, die auf dem Heulenden Hügel aufschlagen.

Eine Mission, die ich zwischen all den Fraktionsaufträgen, der Lagererweiterung und all den anderen Aktivitäten bislang nicht weiter verfolgt hatte, war die, bei der ich ein Farmtier zur Schlachtung auswählen soll, um Fleisch für mein Lager zu bekommen. Ich hatte zwar bereits eine wilde Ziege gefangen und in den Paddock gestellt, es ihr aber gegönnt, sich dort weiter in Frieden vollzustopfen.

Nachdem ich jedoch rausgefunden hatte, dass ich Eric auftreiben kann, wenn ich die Campmissionen weit genug vorantreibe und das Lager weiter ausbaue, habe ich doch beschlossen, das arme Huftier für die schönen Haare zu opfern. Es tut mir leid, Ziege! Wirklich!

Denn danach konnte ich das Hügelcamp noch einmal vergrößern und im Anschluss weitere Kameraden-Quests freischalten, unter anderem "Ein Gerücht bei der Binderei Tintenschatz" in der Questreihe "Solides Fundament". Dabei haben sich Friseur Eric und Färber Oliver meinen Verbündeten angeschlossen.

Was ihr bei Eric alles an Kliff, Damiane und Oongka anpassen könnt, seht ihr im Video oben genauer. Dazu gehören Haarfarbe, Frisuren samt ein paar Einstellungen zur Länge, sowie Bärte, Brauenfarbe und Tattoos. So werden (rein optisch) teilweise ganz neue Menschen aus den bekannten Figuren. Oder neue Orks. Sorry, Oongka.

Falls ihr also Eric auch unbedingt in eurem Lager begrüßen wollt, treibt die Graumähnen-Quests so schnell wie möglich voran. Es kann hierbei etwas schwierig sein, den Durchblick zu behalten. Generell gilt bei Crimson Desert aber, dass manche Questlines erst weitergehen, wenn ihr andere vorangetrieben habt – so wie es bei mir mit der Ziege war. Fehlt euch also das Tintenschatz-Gerücht, schaut euch mal die anderen Graumähnen-Quests an.

Ihr müsst aber auf jeden Fall etwas Zeit einplanen, denn die Camp-Erweiterungen dauern einige In Game-Stunden. Zwischendurch empfiehlt es sich also, anderes zu erledigen oder mal schlafen zu gehen.

Habt ihr den Friseur schon freigeschaltet, fiebert ihr noch drauf hin oder ist euch Kliffs Frisur komplett schnurz?