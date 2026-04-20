Crimson Desert: Lager ausbauen - So erweitert ihr euer Graumähnen Camp am Heulenden Hügel für die Quest

Indem Kliff das Lager ausbaut, schart er nach und nach mehr Graumähnen um sich, wie auch diese Verbündete.

Kliff muss das Graumähnen-Lager auf dem Heulenden Hügel im Verlauf der Handlung mehrmals erweitern. Wisst ihr aber nicht, wie die Mechanik in Crimson Desert funktioniert, seid ihr komplett aufgeschmissen, denn so richtig intuitiv ist das nicht.

Lager erweitern in Crimson Desert: So einfach geht es

Gerade falls das Tutorial bei euch gar nicht oder zu spät angezeigt wird oder ihr es versehentlich wegklickt, habt ihr ein roblem. Der Questmarker führt euch nur zum Lager, und da könnt ihr euch lang vergeblich umschauen! Um den Ausbau vorantreiben zu können, müsst ihr nämlichdie Map öffnen! Hier seht ihr übrigens den Friseur, der nach mehrfacher Erweiterung und Fraktionsquest bei euch einzieht:

1:26 Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder

So geht ihr auf der Map vor: Zoomt in der Kartenansicht auf das Lager am Heulenden Hügel und wählt die Ansicht, in der ihr den entsprechend beschrifteten Punkt seht. Mit Y (Xbox), beziehungsweise Dreieck (PS5) könnt ihr den Punkt untersuchen. Nach einem kurzen Ladebildschirm tauchen mehrere Reiter auf.

Habt ihr gerade die Möglichkeit, das Lager zu erweitern, was an mehreren Stellen der Fraktionsquest der Fall ist, gibt es einen Missionsreiter. Hier könnt ihr jetzt den Lager-Ausbau wählen. Ihr teilt jetzt einfach die geforderte Anzahl an Arbeitskräften dafür ein und lasst diese loslegen.

Bis die fleißigen Graumähnen fertig sind, dauert es einige In Game-Stunden. Ihr könnt solange einfach andere Dinge erledigen oder eine Runde schlafen gehen.

Wir empfehlen euch, die Camp-Erweiterungen immer sofort voranzutreiben, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Ihr erweitert das Lager dadurch nicht nur nach und nach zu einem kleinen Zelt-Dorf, sondern schaltet auch weitere Fraktions-Quests frei.

Absolviert ihr die, ziehen immer mehr Verbündete ein und bieten nützliche Services direkt alle am selben Fleck an. So habt ihr beispielsweise irgendwann einen Schmied, einen Koch, einen Stall und sogar den oben genannten Friseur auf dem Heulenden Hügel.