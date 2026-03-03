Crimson Desert-Downloadgröße ist bekannt und es ist ein riesiger Brocken - Schaufelt schon mal Platz frei!

Crimson Desert dürfte uns viele Spielstunden beschäftigen.

Crimson Desert ist neben GTA 6 der Titel, dem weite Teile der Gaming-Community in diesem Jahr am meisten entgegenfiebern. Entwickler Pearl Abyss hat sich mit dem Spiel ganz schön viel vorgenommen. Ob das am Ende alles aufgeht, erfahren wir noch diesen Monat. Eine erste Person lädt den Open World-Brocken laut eigener Aussage bereits herunter und hat Infos geteilt.

Erste Person teilt Screenshot vom Crimson Desert-Download

Reddit-User ChunkeeM0nkee hat offenbar bereits eine Review-Kopie für Crimson Desert erhalten und zeigt uns den Download-Bildschirm. Er verrät anbei, dass die Download-Größe auf Steam stolze 121 GB beträgt. Das passt auch ziemlich gut zu dem, was wir bisher über das Action-Adventure wissen:

20:47 Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!

Autoplay

Wie sieht es mit der Downloadgröße auf Konsole aus? Das ist aktuell noch nicht bekannt, weil es bisher nur diese eine Info gibt, die ihr auch noch mit Vorsicht genießen solltet, da sie noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Es wäre gut möglich, dass ihr auf PS5 und Xbox Series ungefähr genauso viel Platz freischaufeln müsst, bevor ihr euch in die Fantasy-Welt stürzen könnt. In manchen Fällen kann die Größe aber auch ein ganzes Stück vom PC-Download abweichen.

Das könnte der Fall sein, falls die Steam Version beispielsweise extrem hochauflösende Texturen etc. für das höchste Grafik-Setting bietet, die auf Konsole nicht vorhanden sind. Zudem könnte durch Optimierung auch noch Platz eingespart werden.

Eines ist trotzdem sicher: Selbst falls der Download auf Konsole ein ganzes Stück kleiner ausfällt, handelt es sich immer noch um ein ziemlich großes Spiel!

Crimson Desert erscheint am 19. März für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die Geschichte spielt auf dem fiktiven Kontinent Pywel, der von Konflikten geprägt wird. Wir schlüpfen dort in die Rollen von drei unterschiedlichen Hauptpersonen.

Mehr zur Story, den Charakteren und Spielmechaniken erfahrt ihr in unserem oben verlinkten Info-Hub. In diesem verraten wir euch auch die Systemanforderungen, falls ihr auf dem PC zocken wollt. Zudem haben wir euch noch Infos zur Open World verlinkt, die sehr gut zur (angeblichen) Downloadgröße passen dürften.

Freut ihr euch schon auf das Spiel oder seid ihr noch unsicher, ob es vielleicht zu viel will? Auf welcher Plattform wollt ihr zocken?