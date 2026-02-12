Läuft gerade Basisbau, Landwirtschaft und Rechtssystem: Crimson Desert verspricht gigantische Spieltiefe
Dennis Zirkler
12.02.2026 | 11:46 Uhr

Crimson Desert verspricht im neuen Trailer, dass es weit mehr als nur ein Grafik-Blender sein wird, und überrascht mit enormer Spieltiefe abseits der Kämpfe.

Im Zentrum steht der Ausbau eures Greymane Camps, das ihr mit gesammelten Ressourcen vom provisorischen Lager zur mächtigen Festung hochzieht. Dazu gehört sogar vollwertige Landwirtschaft, denn ihr bestellt Felder und betreibt Viehzucht, um eure Vorräte für Crafting und Survival zu sichern.

Eure Begleiter schickt ihr dabei auf Missionen durch die ganze Welt, um Ressourcen zu sammeln oder Feinde zu schwächen. Doch Vorsicht in den Städten: Ein komplexes Rechtssystem bestraft Verbrechen konsequent mit Geldstrafen oder sogar echten Gefängnisaufenthalten.

Abgerundet wird der Alltag durch tiefgreifende Systeme für Kochen, Alchemie und detaillierte Charakter-Anpassung. Pearl Abyss liefert hier offenbar eine waschechte Open-World-Simulation, in die ihr ab dem 19. März 2026 selbst aufbrechen könnt. Die wichtigsten Infos zu Release, Story & Gameplay von Crimson Desert findet ihr in userer Übersicht.
Crimson Desert

