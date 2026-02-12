0 Aufrufe
Basisbau, Landwirtschaft und Rechtssystem: Crimson Desert verspricht gigantische Spieltiefe
Crimson Desert verspricht im neuen Trailer, dass es weit mehr als nur ein Grafik-Blender sein wird, und überrascht mit enormer Spieltiefe abseits der Kämpfe.
Im Zentrum steht der Ausbau eures Greymane Camps, das ihr mit gesammelten Ressourcen vom provisorischen Lager zur mächtigen Festung hochzieht. Dazu gehört sogar vollwertige Landwirtschaft, denn ihr bestellt Felder und betreibt Viehzucht, um eure Vorräte für Crafting und Survival zu sichern.
Eure Begleiter schickt ihr dabei auf Missionen durch die ganze Welt, um Ressourcen zu sammeln oder Feinde zu schwächen. Doch Vorsicht in den Städten: Ein komplexes Rechtssystem bestraft Verbrechen konsequent mit Geldstrafen oder sogar echten Gefängnisaufenthalten.
Abgerundet wird der Alltag durch tiefgreifende Systeme für Kochen, Alchemie und detaillierte Charakter-Anpassung. Pearl Abyss liefert hier offenbar eine waschechte Open-World-Simulation, in die ihr ab dem 19. März 2026 selbst aufbrechen könnt. Die wichtigsten Infos zu Release, Story & Gameplay von Crimson Desert findet ihr in userer Übersicht.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.