Seit Jahren warte ich gespannt auf den Release von Crimson Desert. Denn da kann ich Drachen reiten, Mechs steuern, auf einem Dino reisen, kämpfe mit Schwert und Schild oder sogar mit Wrestling Moves - Und das alles in einer riesigen und wunderschönen Open World des Kontinents Pywel!

Das sieht alles aus wie ein wilder Mix aus Witcher, Zelda, Assassin's Creed, God of War, Dynasty Warriors und Tekken. Doch dank der neuen Feature Overviews von Pearl Abyss haben wir endlich ein besseres Verständnis darüber, wie sich dieses Mega-Projekt tatsächlich spielt!

Die Feature Overviews findet ihr auch noch einmal in voller Länge hier:

Teil 1

Teil 2

Teil 3

00:00 Intro

00:50 Story: Die Graumähnen und der Abyss

03:55 Open World: Die Spielwelt Pywel

09:12 Progression: Neue Fähigkeiten und Ausrüstung

13:25 Kämpfe: Schwert, Schild, Axt, Gewehr und Faust!

15:01 Zwischen-Fazit: So kompliziert ist es gar nicht

16:20 Sorgen: Die Technik und die Steuerung

19:41 Fazit: Freut ihr euch?