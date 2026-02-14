0 Aufrufe
Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!
Seit Jahren warte ich gespannt auf den Release von Crimson Desert. Denn da kann ich Drachen reiten, Mechs steuern, auf einem Dino reisen, kämpfe mit Schwert und Schild oder sogar mit Wrestling Moves - Und das alles in einer riesigen und wunderschönen Open World des Kontinents Pywel!
Das sieht alles aus wie ein wilder Mix aus Witcher, Zelda, Assassin's Creed, God of War, Dynasty Warriors und Tekken. Doch dank der neuen Feature Overviews von Pearl Abyss haben wir endlich ein besseres Verständnis darüber, wie sich dieses Mega-Projekt tatsächlich spielt!
Die Feature Overviews findet ihr auch noch einmal in voller Länge hier:
Teil 1
Teil 2
Teil 3
00:00 Intro
00:50 Story: Die Graumähnen und der Abyss
03:55 Open World: Die Spielwelt Pywel
09:12 Progression: Neue Fähigkeiten und Ausrüstung
13:25 Kämpfe: Schwert, Schild, Axt, Gewehr und Faust!
15:01 Zwischen-Fazit: So kompliziert ist es gar nicht
16:20 Sorgen: Die Technik und die Steuerung
19:41 Fazit: Freut ihr euch?
