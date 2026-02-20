Ex-Rockstar-Dev sagt: Nur dieses eine Spiel hat 2026 eine Chance GTA 6 vom GOTY-Thron zu stoßen

Der ehemalige Rockstar-Entwickler Mike York hat jetzt eine recht gewagte Aussage über die GOTY-Chancen von Crimson Desert getroffen.

Dennis Müller
20.02.2026 | 17:33 Uhr

Konkurrenz für GTA 6? Laut Mike York gibt es einen weiteren heißen GOTY-Kandidaten. Konkurrenz für GTA 6? Laut Mike York gibt es einen weiteren heißen GOTY-Kandidaten.

Erscheint ein neues Spiel von Rockstar, erst recht ein neues GTA, sind die Erwartungen im Vorfeld natürlich immens. Daher verwundert es kaum, dass bereits 9 Monate vor dem angestrebten Release von GTA 6 GOTY-Debatten ausgelöst werden, wie jüngst vom ehemaligen Rockstar-Entwickler Mike York.

Laut York gibt es aktuell nämlich ein Open World-Spiel, das große Chancen hat, Rockstar den begehrten Titel streitig zu machen: Crimson Desert!

"Merkt euch meine Worte"

Auf seinem YouTube-Kanal hat York jüngst ein Video hochgeladen, in dem der Gaming Animator über die Features von Crimson Desert spricht und kommt dabei unter anderem zu folgender Aussage:

"Dieses Spiel, das könnte Game of the Year werden, merkt euch meine Worte"

Video starten 20:47 Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!

Zur Einordnung: Entwickler Pearl Abyss hatte in den vergangenen Wochen in einer Videoreihe einen umfangreichen Überblick zu Crimson Desert gegeben, das am 19. März für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint.

In den Videos wurden zahlreiche Open World-Features vom Angeln bis zum Drachenflug, sämtliche Regionen der riesigen Fantasy-Spielwelt, ein Deep-Dive zum Kampfsystem und allerhand Hintergründe zu Fraktionen, Charakteren und zur Geschichte gezeigt.

Alles Wichtige zu Crimson Desert hat euch Kollege Kevin hier einmal zusammengefasst:

Mehr zum Thema
Release, Plattformen, Gameplay und mehr – Alles was ihr zum Open World-Rollenspiel wissen müsst
von Kevin Itzinger
Release, Plattformen, Gameplay und mehr – Alles was ihr zum Open World-Rollenspiel wissen müsst

Laut York gibt es allerdings zwei Bedingungen, damit Crimson Desert das GOTY 2026 wird: Zum einen müsste Rockstar den Release von GTA 6 verbaseln. Ihnen müsste also Ähnliches passieren, wie CD Projekt Red vor knapp sechs Jahren mit Cyberpunk 2077.

Die Alternative wäre, wenn GTA 6 wider Erwarten erneut verschoben würde und gar nicht mehr in diesem Jahr erscheint – ein Szenario, das zumindest laut GTA 6-Publisher Take Two unwahrscheinlich ist.

Eine mehr als gewagte Aussage

Natürlich liegt es bei den immens hohen Erwartungen an Rockstar nahe, bereits GOTY-Debatten zu führen, und klar ist auch: Sollte GTA 6 das Spiel werden, das sich viele wünschen, ist die Wahrscheinlichkeit den Titel zu gewinnen riesig.

Was Crimson Desert anbelangt, wäre ich allerdings zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch vorsichtig, erst recht bei GOTY-Aussagen.

Dennis Müller
Dennis konnte Crimson Desert bereits anspielen und ist bislang noch äußerst skeptisch, was das Open World-Spiel anbelangt. Tausend Features machen für ihn noch kein gutes Spiel aus und ob der große Hype gerechtfertigt ist, wird der Release zeigen.

Denn so vielversprechend all die Features von Crimson Desert auch klingen, das fertige Spiel hat abseits Pearl Abysse noch niemand gesehen. Um auch nur als GOTY-Kandidat in einem solch vollen Jahr nominiert zu werden, müssen die Features nämlich auch allesamt ineinander klicken.

Und da wäre ich bei einer komplett neuen IP und einem Entwickler, der bislang vor allem für Black Desert Online als MMORPG bekannt ist, noch etwas zurückhaltender als York mit seiner Aussage. Davon ab wäre es natürlich absolut fantastisch, wenn Crimson Desert das Rennen um den Titel spannend macht.

Wie seht ihr Crimson Desert aktuell? Meint ihr, hier schlummert ein GOTY-Kandidat? Oder seid ihr ebenfalls noch skeptisch?

