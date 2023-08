Crimson Desert: Neues Gameplay zum riesigen Singleplayer-RPG mit Zelda-Vibe auf PS5 und Xbox

Während der Opening Night Live, der Eröffnungsshow der gamescom 2023, gab es einen tieferen Gameplay-Einblick in Crimson Desert. Das ambitionierte Rollenspiel ist ein geistiger Nachfolger von Black Desert Online, setzt dabei aber auf eine Singleplayer-Erfahrung.

Mittelalter-Action und ein bisschen Zelda TotK

Geoff Keighley hat mal wieder Gameplay zu Crimson Desert mitgebracht. Während die Gameplay-Premiere 2020 bei der Verleihung der Game Awards stattfand, bekamen wir jetzt bei der Opening Night Live neue Eindrücke.

In dem neuen Gameplay-Trailer sehen wir unter anderem offensichtliche Mechaniken wie effektvollen Kämpfe, Handel und das Sammeln von Ressourcen. Wir können außerdem auf dem Pferd reitend mit Pfeil und Bogen auf Gegner schießen oder Personen an den Beinen packen, um sie auf Feinde zu schleudern. Und ganz wichtig: Wir können Hunde streicheln und Katzen auf den Arm nehmen!

Was aber viel auffälliger ist, sind die waghalsigen Sprünge und der freie Fall Richtung Erdboden – was uns sehr stark an The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erinnert. Aber seht selbst:

3:24 Crimson Desert - Neuer Gameplay-Trailer des Action-RPGs der Black Desert-Entwickler*innen

Das ist Crimson Desert

Bei dem Open World-Action-Rollenspiel vom Entwickler Pearl Abyss handelt es sich – anders als ursprünglich geplant – um einen Singleplayer-Titel, der eine bewegende Story und packende Kämpfe bieten will. Dabei begleiten wir unseren Protagonisten Macduff im Kampf ums Überleben im schottisch angehauchten Fantasy-Kontinent Pywell.

