Dieses Open World-Detail in Crimson Desert ist atemberaubend und vermutlich werden es 99% aller Spieler nie zu Gesicht bekommen

Für mich persönlich ist Red Dead Redemption 2 das Maß aller Dinge, wenn es um Detailverliebtheit in Open World-Games geht. Doch Pearl Abyss' jüngst veröffentlichtes Action-Adventure Crimson Desert erweckt mehr und mehr den Eindruck, dass es dahingehend durchaus mit dem Rockstar-Hit mithalten kann.
Denn ein Spieler hat auf X/Twitter vor Kurzem ein Video veröffentlicht, dass mich staunend zurücklässt. Der kurze Clip zeigt ein Detail, das die meisten Crimson Desert-Spieler*innen vermutlich gar nicht erst sehen werden. Und trotzdem hatten die Devs Bock, dieses ins Spiel einzubauen, um die Open World noch lebendiger erscheinen zu lassen, als sie ohnehin schon ist.
Dieses Detail seht ihr nur, wenn ihr 24 Stunden im Spiel an einer Stelle steht
Was das für ein Detail ist? Nun, um es überhaupt im normalen Spielverlauf sehen zu können, müsst ihr einen ganzen Tag lang an einer Stelle stehen. Twitter-User @Ramez05 hat genau das getan, damit ihr es nicht tun müsst. Das Ergebnis seht ihr hier:
Link zum Twitter-Inhalt
Der oben eingebettete Clip zeigt, wie eine Handvoll Arbeiter gerade an einer Statue herumwerkeln. Und tatsächlich verändert sich diese im Laufe der Zeit. Wenn wir an der Stelle geduldig warten, so sehen wir, wie aus dem anfänglichen Steinblock allmählich eine fein ausgearbeitete Wolfsstatue wird.
Derartige Mikro-Veränderungen in der Open World, die gerne auch mal unbemerkt bleiben, kenne ich sonst nur aus Red Dead 2. Hier werden im Laufe des Abenteuers beispielsweise ganze Wälder von NPCs dem Boden gleich gemacht, um Platz für Bahnstrecken zu schaffen (via MeinMMO). Und all das passiert im Hintergrund, während wir als Arthur unser Outlaw-Leben führen.
Crimson Desert ist seit dem 19. März 2026 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC erhältlich. Für Tester Kevin ist das Mammut-Rollenspiel trotz des schweren Einstiegs ein Kandidat für sein Spiel des Jahres. Den GamePro-Test haben wir hier für euch verlinkt.
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist: Ist euch dieses Detail ins Auge gesprungen, bevor ihr diesen Artikel gelesen habt? Und welche Grafik- bzw. Open World-Details in Crimson Desert feiert ihr außerdem? Schreibt's uns wie immer gerne unten in die Kommentarsektion.
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