"Wie soll das jemand finden?" - Crimson Desert-Spieler klettert auf der Flucht auf eine Kirche und findet genial versteckten Raum

Wer die Welt von Crimson Desert ausführlich untersucht, kann viele Geheimnisse entdecken.

Jonas Herrmann
31.03.2026 | 18:45 Uhr

In diesem Turm versteckt sich eine geheime Truhe. (Bild: liminaldrifter auf Reddit) In diesem Turm versteckt sich eine geheime Truhe. (Bild: liminaldrifter auf Reddit)

Die riesige Spielwelt von Crimson Desert steckt voller Geheimnisse und lädt die Spieler*innen zum Erkunden ein. Manche Geheimnisse sind dabei extrem gut versteckt, wie das Video eines Fans zeigt.

Versteckte Tür führt zu geheimer Kiste

In vielen Open-World-Spielen werden Kisten, Aufträge und Co. automatisch auf der Karte markiert, sodass man eigentlich kaum nach versteckten Items oder Räumen suchen muss. In Crimson Desert verhält es sich zumindest teilweise ein bisschen anders.

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Wer die große Spielwelt aufmerksam erkundet, kann immer wieder kleine Geheimnisse entdecken, an denen andere Spieler*innen vermutlich einfach vorbeireiten. Wie gut manche Items versteckt sind, zeigt der Clip von Reddit-User "liminaldrifter".

Der schreibt in seinem Post, dass er eigentlich nur entkommen wollte und sich schnell hinter einer Kirche versteckt hat, an der er zufällig vorbeikam. Im Video sehen wir, dass er sich in der Church of West Demeniss beim Marshell/Byron Estate aufhält. Aus Interesse klettert er auf das Gebäude drauf und möchte natürlich auch den höchsten Punkt erklimmen.

Dabei fällt ihm aber auf, dass Kliff sich merkwürdig gegen die Mauer lehnt. Er drückt also weiter und tatsächlich öffnet sich dadurch eine sonst komplett unsichtbare Mauer in der Steinwand. Dahinter befindet sich ein versteckter Raum mit einer Kiste, in der ein Umhang gefunden werden kann.

Den Clip findet ihr hier:

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In den Kommentaren ist die Begeisterung für kleine Geheimnisse wie dieses groß. Ein User fragt sich, wie irgendjemand diesen Raum auf "normalem" Weg finden sollte. Dabei ist die Antwort recht einfach. Wer ausführlich erkundet, stolpert über genau solche Secrets.

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Die versteckte Mauer ist auch genau so platziert, dass man sie zwar nicht sieht, die Chancen, sie zu entdecken, aber doch vergleichsweise gut stehen. Immerhin gehört es für viele Spieler*innen dazu, jeden möglichen Turm zu erklettern und nach Geheimnissen zu durchsuchen.

Ein anderer User schreibt nur, dass er das Spiel liebt, und viele andere stimmen zu. Andere User teilen ganz ähnliche Entdeckungen. Offenbar gibt es in der Welt von Crimson Desert noch viele Geheimnisse, die darauf warten, enthüllt zu werden.

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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