In Crimson Desert habe ich erst nach 20 Stunden herausgefunden, wie ich Kliffs Outfit mit einer simplen Option viel stylischer machen kann

Die Kapuze an diesem Umhang kann Kliff über den Kopf ziehen oder auch am Rücken tragen.

In Crimson Desert stehen gerade zu Spielbeginn noch nicht allzu viele Ausrüstungsteile zur Wahl. Im Spielverlauf kommen dann einige coole Teile dazu, dass sich aber bei vielen Kopfbedeckungen noch was anpassen lässt, ist ziemlich leicht zu übersehen.

Ich selbst bin gar nicht auf die Idee gekommen, nachzuschauen, ob Kliff bei einem Umhang oder einer Gugel, die er sich überwirft, die Kapuze auch vom Kopf runterziehen oder bei einem Helm das Visier aufklappen kann, sodass sein Gesicht teilweise sichtbar wird. Beides ist jedoch möglich.

So passt ihr bei Helmen und Kapuzen an, wie Kliff sie trägt

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Ihr habt einen richtig schicken Helm gefunden, stört euch aber auf Dauer daran, dass er Kliffs komplettes Gesicht verdeckt? Oder ihr wollt einen Helm tragen, aber die Kapuze eines anderen Outfitteils versteckt ihn komplett? Gar kein Problem. Legt zunächst ganz normal alles an, was ihr tragen wollt und tut dann Folgendes:

Ruft das Ausrüstungsrad auf, indem ihr auf dem D-Pad links haltet.

auf, indem ihr auf dem D-Pad links haltet. Wechselt mit R1 (PlayStation)/RB (Xbox) zu euren Klamotten

Wählt mit dem Stick den Helm oder die Gugel, bzw den Umhang mit Kapuze aus

Drückt jetzt X (PlayStation), beziehungsweise A (Xbox) und lasst danach los. Jetzt verschwindet das Waffenrad und Kliff zieht seine Kapuze ab/auf, beziehungsweise öffnet oder schließt das Visier.

In diesem Rad könnt ihr Ausrüstungsstücke anpassen.

Logischerweise funktioniert das nur, wenn Kliff auch einen Helm trägt, der über ein Visier verfügt. Ich selbst dachte zunächst, ich müsse mich zwischen meinem Tarnumhang und dem Echsenlederhelm entscheiden, weil Letzterer durch die Kapuze komplett unsichtbar wird.

Durch Zufall habe ich dann gesehen, wie ein anderer Spieler seine Kapuze abgenommen hat und dachte: "Ach, das brauche ich auch."

In der riesigen Welt von Crimson Desert stecken jede Menge Features und kleine Details, die sich leicht übersehen lassen. Beispielsweise ist es mit dem Blendstrahl auch möglich, Fleisch zu grillen. Oder von Bäumen können wir uns wegkatapultieren.

Habt ihr auch irgendetwas Neues im Spiel entdeckt, das ihr jetzt richtig viel nutzt?