CoD Black Ops 7 & Warzone Season 3 - Datum, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum Start

Anfang April steht die nächste Content-Season für Call of Duty: Black Ops 7 und den Free2Play-Ableger Call of Duty Warzone an. In Season 3 werden die beiden Shooter einmal mehr mit zahlreichen neuen Inhalten versorgt, darunter Maps, Modi und zusätzliche Waffen.
Season 3-Start: Alle wichtigen Daten im Überblick
- Startdatum: 2. April 2026
- Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit (9:00 am PT)
- Größe/File Size des Season 3-Updates: noch nicht bekannt
Wird es einen Preload geben? Wie schon bei den bisherigen Content-Seasons wird es auch für Season 3 die Möglichkeit geben, die erforderlichen Daten vorab herunterzuladen, um pünktlich zum Launch loslegen zu können.
Das wird alle unterstützten Plattformen betreffen, also PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC. Der Preload für die PC-Version wird vermutlich schon am Tag vor dem Season 3-Start freigeschaltet, der PlayStation- und Xbox-Preload am Launch-Tag.
Das sind die neuen Inhalte von Season 3
Das Call of Duty-Team hat die Season 3-Inhalte eine knappe Woche vor dem Launch in einem ausführlichen Beitrag auf dem offiziellen Call of Duty-Blog vorgestellt.
Hier kommt ihr direkt zu den einzelnen Inhalten:
- Alle Multiplayer-Maps von Season 3
- Alle neuen Modi von Season 3
- Alle Zombies-Inhalte von Season 3
- Alle Warzone-Inhalte von Season 3
- Alle neuen Waffen in Season 3
Drei Veröffentlichungszeitpunkte für Inhalte: Wie seit einiger Zeit bei Content-Seasons üblich, gibt es für die Inhalte drei Veröffentlichungszeitpunkte:
- Launch: Veröffentlichung direkt zum Start der Season
- Mid-Season: Veröffentlichung zum Reloaded-Update (ca. Mitte der Season)
- In-Season: Veröffentlichung irgendwann zwischen Launch und Mid-Season bzw. zwischen Mid-Season und Season 4.
Call of Duty: Black Ops 7 ist der aktuellste Teil von Activisions populärer Shooter-Reihe. Der Release des Spiels erfolgte am 14. November 2025, erhältlich ist Black Ops 7 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich.
Call of Duty: Warzone ist hingegen ein Free2Play-Spiel. Der Titel fokussiert sich hauptsächlich auf Battle Royale-Kämpfe, in denen die Person bzw. das Team gewinnt, welche(s) als letztes auf der Map übrig bleibt.
Auf den kommenden Seiten erfahrt ihr alles zu den einzelnen Inhalten von Season 3.
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