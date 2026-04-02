CoD Black Ops 7 & Warzone Season 3 - Datum, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum Start

Die nächste Content-Season für Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone steht vor der Tür, Anfang April werdet ihr mit zahlreichen neuen Inhalten versorgt. Wir geben euch einen Überblick.

Tobias Veltin
02.04.2026 | 07:03 Uhr

Die nächste Content-Season für Black Ops 7 und Warzone steht vor der Tür. Anfang April geht es los. (© für alle Bilder in diesem Artikel: Activision) Die nächste Content-Season für Black Ops 7 und Warzone steht vor der Tür. Anfang April geht es los. (© für alle Bilder in diesem Artikel: Activision)

Inhaltsverzeichnis

Anfang April steht die nächste Content-Season für Call of Duty: Black Ops 7 und den Free2Play-Ableger Call of Duty Warzone an. In Season 3 werden die beiden Shooter einmal mehr mit zahlreichen neuen Inhalten versorgt, darunter Maps, Modi und zusätzliche Waffen.

Season 3-Start: Alle wichtigen Daten im Überblick

  • Startdatum: 2. April 2026
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit (9:00 am PT)
  • Größe/File Size des Season 3-Updates: noch nicht bekannt

Wird es einen Preload geben? Wie schon bei den bisherigen Content-Seasons wird es auch für Season 3 die Möglichkeit geben, die erforderlichen Daten vorab herunterzuladen, um pünktlich zum Launch loslegen zu können.

Das wird alle unterstützten Plattformen betreffen, also PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC. Der Preload für die PC-Version wird vermutlich schon am Tag vor dem Season 3-Start freigeschaltet, der PlayStation- und Xbox-Preload am Launch-Tag.

Das sind die neuen Inhalte von Season 3

Die neuen Inhalte von Season 3 im Überblick. Die neuen Inhalte von Season 3 im Überblick.

Das Call of Duty-Team hat die Season 3-Inhalte eine knappe Woche vor dem Launch in einem ausführlichen Beitrag auf dem offiziellen Call of Duty-Blog vorgestellt.

Hier kommt ihr direkt zu den einzelnen Inhalten:

Drei Veröffentlichungszeitpunkte für Inhalte: Wie seit einiger Zeit bei Content-Seasons üblich, gibt es für die Inhalte drei Veröffentlichungszeitpunkte:

  • Launch: Veröffentlichung direkt zum Start der Season
  • Mid-Season: Veröffentlichung zum Reloaded-Update (ca. Mitte der Season)
  • In-Season: Veröffentlichung irgendwann zwischen Launch und Mid-Season bzw. zwischen Mid-Season und Season 4.

Video starten 1:56 CoD: Black Ops 7 & Warzone: Season 3 ist im Anmarsch, hier ist der Cinematic Trailer dazu

Call of Duty: Black Ops 7 ist der aktuellste Teil von Activisions populärer Shooter-Reihe. Der Release des Spiels erfolgte am 14. November 2025, erhältlich ist Black Ops 7 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich.

Call of Duty: Warzone ist hingegen ein Free2Play-Spiel. Der Titel fokussiert sich hauptsächlich auf Battle Royale-Kämpfe, in denen die Person bzw. das Team gewinnt, welche(s) als letztes auf der Map übrig bleibt.

Auf den kommenden Seiten erfahrt ihr alles zu den einzelnen Inhalten von Season 3.

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Call of Duty: Black Ops 7

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Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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