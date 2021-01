Crysis-Macher arbeiten wohl an neuem AAA-Sandbox-Shooter

Crysis- und Hunt: Showdown-Macher Crytek sucht neue Leute für ein bisher unangekündigtes, großes Spiele-Projekt. Die sollen sich im Idealfall nicht nur für Spiele begeistern, sondern speziell für Sandbox-First Person-Shooter. Das klingt natürlich schwer danach, als würde hier bereits an genau so einem neuen Spiel gearbeitet.

Crytek sucht Designer für neues AAA-Spiel, anscheinend FPS-Sandbox

Darum geht's: Crytek sucht mit Stellenausschreibungen gezielt nach neuen Designer*innen. Die sollen natürlich möglichst viel Erfahrung haben und auch schon einen oder mehrere AAA-Titel auf Konsole oder PC veröffentlicht haben. Vorzugsweise handelt es sich dabei um einen First Person Shooter.

In der Designer-Ausschreibung ist außerdem explizit von einem neuen AAA-Projekt die Rede, das bisher noch nicht angekündigt wurde. Zusätzlich steht dort, dass eine "tiefe Leidenschaft für Gaming" vorausgesetzt werde, und zwar am besten für "FPS Sandbox Games".

Gleichzeitig sucht Crytek für dieses unangekündigte AAA-Projekt aber auch noch eine*n Art Director, Level Designer, Senior System Designer und viele mehr. Hier auf der Crytek-Seite könnt ihr euch einen Überblick über die offenen Positionen verschaffen.

Was heißt FPS-Sandbox? FPS steht hier nicht für Frames pro Sekunde, sondern für First Person-Shooter, also genau das, worauf sich Crytek seit Jahren in erster Linie spezialisiert hat.

Sandbox bedeutet einfach nur, dass ihr einen großen Spielplatz mit vielen verschiedenen Möglichkeiten und Herangehensweisen zur Verfügung habt. Dabei denken wir in erster Linie an Titel wie die Far Cry-Reihe, Just Cause-Spiele, aber so funktionieren zum Großteil auch GTA 5 oder eben weite Teile der Crysis-Spiele.

Kommt Crysis 4? Dass wir vor Kurzem erst die Neuauflage Crysis Remastered bekommen haben, könnte ein Hinweis darauf sein, dass Crytek die Reihe wiederbeleben will. Das Remaster hat dabei möglicherweise als eine Art Gradmesser für das allgemeine Interesse gedient und jetzt könnte eine Fortsetzung der Reihe in die Produktion gehen, aber das ist bisher natürlich nur Spekulation.

Was vermutet ihr hinter den Stellenausschreibungen? Hofft ihr auch auf ein neues Crysis oder wollt ihr lieber etwas ganz Neues?