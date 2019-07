Cuphead-DLC kommt später, ein neuer Trailer vertreibt die Zeit

Der DLC für Cuphead, The Delicious Last Course, erscheint erst 2020. Das gab Entwicklerstudio MDHR in einer Pressemitteilung bekannt. Für die Wartezeit haben sie gleich noch einen kurzen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der uns das Warten auf den (mit Sicherheit genau so tödlichen) DLC verkürzen soll.

Qualität und Zufriedenheit

Für das Verschieben des DLC gab das Studio zwei Gründe an. Zum einen wolle man sicherstellen, dass die Qualität der Zusatzinhalte mit denen des Hauptspiels übereinstimmt. Das schließt sowohl die Gameplay-Passagen ein, die so manchen versierten Spieler an den Rand des Wahnsinns treiben, als auch die Grafiken und Hintergründe, die von Hand gezeichnet sind.

Wohlgemerkt: Damit die Animationen so flüssig aussehen, werden für jede Sekunde 24 Bilder gezeichnet. Das ist ein Prozess, der sehr arbeitsintensiv ist. Was auch der zweite Grund für die Verzögerung darstellt: Das Studio wolle nämlich dringend unnötigen Crunch verhindern.

"Die Entwicklung des Hauptspiels hat uns viel darüber beigebracht, wie wichtig es ist, Dinge auf eine gesunde und nachhaltige Art und Weise anzugehen. "

Abgesehen von einem verspäteten Release des DLC läuft es für das Studio MDHR gerade richtig gut. Cuphead soll es in einer kompakteren Version sogar in die neuen Tesla-Autos schaffen (nur nicht auf die PS4). Nebenbei Träumen die Studiochefs davon, an einem Zelda-Spiel mitzuentwickeln. Erstmal steht jedoch der DLC an.