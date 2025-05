Diese Inhalte für Zelda: Breath of the Wild hat Nintendo verworfen.

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild hätten wir ursprünglich Links Familie sehen sollen, einen ganz anderen Gleiter gehabt und einen ungewohnt flamboyanten Pferdegott getroffen. All das und mehr hat Nintendo aber verworfen.

Ein Japan-exklusives Artbook zeigte bereits im Jahr 2019 Einblicke in Designs und Elemente, die es nie ins Spiel geschafft haben. Der Youtube-Channel LavaCutContent hatte das Glück, besagtes Artbook damals in die Finger zu bekommen und zeigt uns in einem Video, welche Inhalte und ersten Entwürfe es nicht in die finale Version des Open World-Abenteuers geschafft haben.

Zelda Breath of The Wild erhält am 05. Juni 2025 übrigens ein für die Nintendo Switch 2:

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Autoplay

Diese Inhalte waren ursprünglich für Zelda Breath of the Wild geplant

Links Familie: Offenbar sollten wir in Zelda: Breath of the Wild Links Familie antreffen. Das untere Bild aus dem Artbook zeigt den Helden mit zwei weiteren Charakteren, die es aber nicht weiter beschreibt.

Über dem Artwork soll lediglich das japanische Wort für "Familie" stehen. Womöglich handelt es sich bei dem Mädchen um Links Schwester, der Mann könnte sein Vater oder Onkel sein.

Links Familie.

Erster Gleiter-Entwurf: Ebenfalls abgebildet ist ein frühes Design des Gleiters. Der Prototyp scheint wesentlich größer als das Modell zu sein, das es letztendlich ins Spiel geschafft hat. Unten könnt ihr euch beide im Vergleich anschauen.

Pferdegott: Malohn, der Gott der Pferde, sollte ursprünglich ebenfalls ganz anders aussehen. Das Wesen, das die Macht hat, Pferde wieder zum Leben zu erwecken, erscheint im tatsächlichen Spiel viel gruseliger als sein erster Entwurf.

Weiteren gestrichenen Breath of the Wild-Content seht ihr bei LavaCutContent im Video.

Link zum YouTube-Inhalt

BotW und TotK erscheinen bald für Nintendo Switch 2

Zelda: Breath of The Wild sowie der 2023 veröffentlichte Nachfolger Tears of the Kingdom kehren übrigens am 05. Juni 2025 jeweils in einer verbesserten Version zurück. Die sogenannten Switch 2 Editions von BotW und TotK erscheinen zum Launch exklusiv für die Nintendo Switch 2 und bringen eine Reihe von technischen Upgrades wie eine höhere Framerate und verbesserte Auflösung mit sich.

Mehr zum Thema Nintendo Switch 2 Editions: So teuer werden die Upgrade-Packs für Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom von Tobias Veltin

The Legend of Zelda: Breath of the Wild kam ursprünglich am 03. März 2017 als Launch-Titel für die Nintendo Switch sowie für die WiiU auf den Markt.

Hinweis: Dieser Artikel wurde ursprünglich 2019 auf GamePro.de veröffentlicht und wurde komplett überarbeitet und mit neuen Informationen zum Release der Switch 2-Editionen von BoTW und TotK bestückt.