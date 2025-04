Nintendo 2 Editions: So teuer werden die Upgrade-Packs für Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom

Für Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom wird es kostenpflichtige Upgrade-Packs für die Switch 2 geben.

Nintendo wird bestimmten Switch-Titeln kostenpflichtige Upgrade-Pakete für die neue Switch 2 spendieren. Diese Spiele laufen dann unter dem Label "Nintendo Switch 2 Editions" und bieten neben deutlich aufgemotzten Auflösungen und Bildraten auch andere Goodies wie etwa eine App-Unterstützung bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.

Was diese Upgrade-Pakete kosten sollen, war bislang ein Geheimnis. Doch das ist nun zumindest zum Teil gelüftet, denn Bill Trinen Nintendo of Americas Vice President of Product and Player Experience, hat sich in einem Interview mit IGN unter anderem auch zu diesem Punkt geäußert (via insider-gaming.com)

"Wer Tears of the Kingdom oder Breath of the Wild gekauft hat, kann die Upgrade-Packs für diese Spiele für $9,99 erwerben."

Knapp 10 Dollar also pro Zelda-Upgrade – angesichts der Preise für andere Switch 2-Produkte hätte es durchaus schlimmer kommen können.

Allerdings gelten diese Preise nur für die USA. Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass wir hierzulande etwa 10 Euro für ein Zelda-Upgrade-Paket zahlen werden, bestätigt ist das allerdings nicht. Genauso wenig übrigens, ob dieser Preis auch für andere Upgrades (z.B. für Mario Party Jamboree gilt). Wir haben bei Nintendo diesbezüglich angefragt und werden den Artikel anpassen, sobald wir eine Antwort erhalten.

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Upgrades sind im Switch Online + Erweiterungs-Pass-Abo bereits enthalten

Bill Trinen betonte in dem Interview auch erneut, dass die Upgrades für alle Abonnent*innen von Nintendo Switch Online und dem Erweiterungspass kostenfrei und in der Mitgliedschaft bereits enthalten seien.

Natürlich ist es immer eine sehr individuelle Entscheidung, ob man bereit ist, einen bestimmten Preis für etwas zu bezahlen, auch aus eigener Erfahrung können wir allerdings sagen, dass sich das Geld zumindest für die Zelda-Spiele lohnen dürfte. Denn der Sprung im Vergleich zum Original ist deutlich sichtbar, die App bietet zudem allerlei Komfortfunktionen.

Während die Preise für die Upgrades vergleichsweise überschaubar ausfallen, sorgt die generelle Switch 2-Preispolitik für deutlich mehr Ärger. Speziell das 90-Euro-Preisschild für die physische Version von Mario Kart World erzürnt viele Gemüter und auch der im Vergleich zur Switch OLED deutlich höhere Preis der Konsole hat einige bereits dazu bewogen, vorerst mit einer Vorbestellung oder einem Kauf zu warten.

Nintendo hat Anfang April im Rahmen einer Direct-Ausgabe für viel Klarheit gesorgt und neben dem Preis auch das Release-Datum für die Switch 2 verraten. Das System wird am 5. Juni 2025 erscheinen, flankiert von Starttiteln wie dem bereits erwähnten Mario Kart World, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition und etlichen weiteren.

Wie findet ihr die Preisgestaltung für die Zelda-Upgrades?