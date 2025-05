Cyberpunk 2 erreicht ersten großen Meilenstein und verrät damit geplanten Release-Zeitraum

Der Cyberpunk 2077-Nachfolger heißt jetzt offiziell Cyberpunk 2.

Die frühe Entwicklung eines Cyberpunk 2077-Sequels hat bereits vor Jahren begonnen. Jetzt hat CD Projekt Red ein erstes großes Update für den bislang als "Codename Orion" bekannten zweiten Teil gegeben. Eine wichtige Hürde ist damit geschafft und das verrät uns auch etwas zum Release.

Cyberpunk 2 geht endlich in die Pre-Production

Im neuen Q1 2025-Finanzbericht hat CDPR auch ein Update zum Nachfolger von Cyberpunk 2077 gegeben. Darin wird nicht nur der (vorerst) finale Name genannt, es gibt auch eine erfreuliche Entwicklung:

"Vor mehreren Wochen hat das CDPR-Team, das für das nächste große Spiel im Cyberpunk-Universum verantwortlich ist, die Konzeptphase des Spiels beendet. In der Folge hat Cyberpunk 2 - bisher unter dem Codenamen Projekt Orion bekannt - die Pre-Production-Phase erreicht."

Darin stecken gleich zwei Infos: Zum einen heißt der Cyberpunk 2077-Nachfolger jetzt ganz offiziell Cyberpunk 2, was nicht gerade überraschend wirkt. Allerdings kann sich der Name auch in Zukunft noch ändern. Immerhin wurde der Titel lediglich bei einem Investoren-Call enthüllt und könnte bis zu einer richtigen Enthüllung des Spiels noch geändert werden.



Bevor wir mit Cyberpunk 2 rechnen können, kommt aber zuerst einmal der Vorgänger auf die Switch 2:

Die zweite große Info ist natürlich das Ende der Konzept-Phase für Cyberpunk 2. Das ist ein wichtiger Meilenstein, denn auch wenn noch eine ganze Menge Arbeit vor dem Team liegt, hat das Studio damit die Eckpfeiler und grobe Richtung des Spiels festgelegt. Jetzt geht es also daran, alles zusammenzubauen und die Details festzunageln.

Wie wir bereits aus einem kürzlichen Interview mit Franchise Creator Mike Pondsmith wissen, wird es in der Fortsetzung neben Night City noch eine zweite Metropole geben:

So steht es um den Release von Cyberpunk 2

Wie CDPR ebenfalls verraten hat, arbeiten inzwischen so einige Leute am Spiel: Seit dem 30. April sind 96 der insgesamt 730 Mitarbeiter*innen des Studios an Cyberpunk 2 beteiligt. Trotzdem dürfte es noch eine ganze Weile dauern, ehe die Fortsetzung fertiggestellt wird.

CD Projekt Co-CEO Michał Nowakowski hat in einem Investoren-Call zum Finanzreport nämlich angegeben, dass der Zeitraum zwischen Pre-Production und Release beim Studio im Schnitt vier bis fünf Jahre dauert – ein Release zwischen 2029 und 2030 wirkt damit also wahrscheinlich.

Der Co-CEO gibt aber auch zu bedenken, dass jedes Projekt einzigartig sei und es viele Variablen gebe, weshalb er sich nicht auf ein konkretes Jahr festlegen will. Bislang gibt er sich für diesen Zeitraum aber zuversichtlich.

Aktuell fokussiert CDPR aber ohnehin einen Großteil seiner Ressourcen auf The Witcher 4. Zum Vergleich: An diesem Spiel arbeiten derzeit 422 Mitarbeiter*innen.

Könnt ihr so lange auf Cyberpunk 2 warten oder hättet ihr das Spiel lieber vor the Witcher 4?