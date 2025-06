The Witcher 4-Studio wird wohl auch in Zukunft die Spiele entwickeln, für die ihr sie liebt

The Witcher 4 stellt Ciri in den Mittelpunkt und wird wieder ein Open World-RPG mit AAA-Anspruch und Action.

Das Entwicklerstudio CD Projekt RED ist vor allem für die The Witcher-Reihe und Cyberpunk 2077 bekannt. Wenn ihr diese Spiele mögt, haben wir gute Nachrichten für euch: Aus diesem Hause wird es wohl in Zukunft auch weiterhin genau diese Art von Spielen geben, und nichts, was sich grundlegend davon unterscheidet.

CD Projekt RED konzentriert sich auf die eigene "Nische", auch wenn das nicht immer ganz einfach ist

Darum geht's: In der letzten Frage und Antwort-Runde namens AnsweRED (via: GamesRadar) geht es unter anderem viel darum, dass sich CD Projekt RED treu bleiben will. Der Studio-Mitgründer Marcin Iwiński erklärt beispielsweise, man habe gelernt, sich auf die eigenen Stärken zu fokussieren.

1:00:52 The Witcher 4: Talk mit CD Projekt in voller Länge

Der Versuchung widerstehen: Viele Dinge seien einfach nicht machbar für das Entwicklerstudio hinter The Witcher 3 und bald The Witcher 4. Auch wenn es immer wieder mal versucht werde und verlockend sei, Neues auszuprobieren, habe man im Lauf der Zeit gelernt, sich darauf zu konzentrieren, wo die eigenen Stärken liegen.

Der Fokus bleibt derselbe: CD Projekt RED sei in den letzten Jahren massiv gewachsen und habe auch die interne Arbeitsweise gewechselt. Mittlerweile arbeiten die Menschen an mehreren Projekten gleichzeitig und nicht immer nur an einem Spiel auf einmal. Aber diese Spiele dürften sich wohl eher nicht groß von den bisherigen CDPR-Werken unterscheiden:

"Wir werden AAA-RPGs, Open World-Spiele mit Story-Fokus entwickeln, und das ist unsere – nennen wir es – Nische. Also liegt der Fokus genau darauf."

Das sei nicht immer ganz einfach. Vor allem deshalb, weil auch die Entwickler*innen von Cyberpunk 2077 und dem kommenden Cyberpunk-Nachfolger (der bisher einfach Cyberpunk 2 genannt wird) natürlich nicht mit Scheuklappen durch die Weltgeschichte laufen. Auch sie sehen und spielen selbstverständlich, was andere Studios so machen.

"Wenn man wächst, ist das schwierig, weil es all diese Versuchungen gibt und diese Leute machen diese Sachen online und es ist so cool und wir lieben es, das zu spielen und dann denkt man 'Okay, nein, lasst uns einmal tief durchatmen und dazu zurückkehren, was wir machen*, weil wenn wir uns zu dünn ausbreiten, werden wir nicht liefern."

Das klingt natürlich gut, aber Vorsicht! Nur, weil CD Projekt RED jetzt so etwas sagt, muss das natürlich nicht heißen, dass das Entwicklerstudio nicht doch irgendwann anderen Versuchungen nachgibt. Es wäre nicht das erste Studio, das überraschenderweise ein Spiel mit Liveservice-Modell veröffentlicht, von dem man das wirklich nicht erwartet hätte.

Wie denkt ihr über diese Aussagen? Würdet ihr euch vielleicht sogar wünschen, dass CDPR mal etwas anderes macht, oder hofft ihr darauf, dass alles beim Alten bleibt?