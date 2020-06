Cyberpunk 2077: Alle Infos zum heutigen Night City Wire-Event

Cyberpunk 2077-Fans mussten in den vergangenen Monaten so einige Verschiebungen hinnehmen. Heute ist es immerhin endlich soweit, dass der Entwickler CD Projekt Red neue Infos preisgibt. Auf dem Night City Wire-Event soll es mehr als nur neues Gameplay geben. Was genau gezeigt wird und wo ihr den Stream schauen könnt, erfahrt ihr hier.

Night City Wire-Event mit neuen Infos zu Cyberpunk 2077

Nachdem Cyberpunk 2077 erneut verschoben wurde, erscheint das Action-Rollenspiel jetzt am 19. November 2020. Um die Wartezeit etwas schmackhafter zu machen, stellt CD Projekt Red heute endlich neue Infos zum Spiel vor. Das Night City Wire-Event, das ebenfalls einmal verschoben wurde, ist ein Teil des Summer Game Fest, das als Ersatz für die abgesagte E3 2020 dient. Entwickler und Publisher haben dort die Möglichkeit, ihre Spiele zu präsentieren.

Wann geht's los? Night City Wire startet heute, am 25. Juni 2020, um 18 Uhr deutscher Zeit. Der Stream soll 25 Minuten lang sein.

Wo kann ich es schauen? Die Präsentation findet auf dem offiziellen Twitch-Kanal von CD Projekt Red statt. Ihr könnt Night City Wire aber auch mit uns zusammen schauen. Wir übertragen Night City Wire in unserem Find Your Next Game-Livestream und bieten euch Hintergrundinfos. Unseren FYNG-Stream könnt ihr entweder auf dem GameStar-Kanal auf YouTube verfolgen, oder aber auf Twitch bei Monsters & Explosions. Dort geht es jeweils schon um 17:45 Uhr los.

Was wird gezeigt? Auf Twitter kündigte CD Projekt Red bereits an, dass auf dem Night City Wire-Event ein neuer Trailer, als auch neues Gameplay gezeigt wird. Außerdem sind Entwickler mit dabei, die das noch nicht gezeigte Spielefeature "Braindance" erklären.

