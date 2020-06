Unsere Idee für Find Your Next Game: Wir wollen euch die Atmosphäre, die Neugierde und vor allem das Spiele-Entdecken eines Messebesuchs nach Hause bringen - und das nicht nur eine Woche, sondern einen ganzen Monat lang.

Gemeinsam mit unseren Kollegen von GameStar und MeinMMO werden wir euch täglich neue Spielvorstellungen, exklusive Titelstorys und Preview-Videos zu den interessantesten Titeln der nächsten Monate präsentieren. Darüber hinaus haben wir für ein umfangreiches Livestream-Programm mit zahlreichen spannenden Gästen und vielen Überraschungen vorbereitet.

An dieser Stelle findet ihr täglich aktualisiert, worauf ihr euch als nächstes freuen könnt, aber auch die Highlights der vergangenen Tage, sodass ihr garantiert nichts verpasst. Viel Spaß mit Find Your Next Game!

Hinweis:

Die Angaben unten beziehen sich auf den aktuellen und von uns geplanten Stand. Allerdings können sich Termine und Embargos kurzfristig verändern oder verschieben. Wir bitten dies zu beachten.

Find Your Next Game am 3. Juni

GamePro

Die ursprünglich für diesen Tag geplante Enthüllung ist leider entfallen und wird vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

GameStar

MeinMMO

18:00 Uhr React Now - FYNG-Edition

React Now - FYNG-Edition 19:00 Uhr Trackmania: Remake mit Fritz & Heiko

Trackmania: Remake mit Fritz & Heiko 20:00 Uhr Subnautica: Below Zero

Das Streaming-Programm der Woche

4. Juni

Ab 18 Uhr - The Weekly Breach zu Rainbow Six: Siege & GSA League 2020

Ab 19 Uhr - React Now - FYNG-Edition

Ab 20 Uhr - Noch geheimer Titel & Riftbreaker

5. Juni

Ab 18 Uhr - React Now - FYNG-Edition

Ab 19 Uhr - ArcheAge & Starbase

Ab 20 Uhr - MMO-Talk mit Leya

Die Find Your Next Game-Highlights der Woche

GamePro

4. Juni: Spielvorstellung des kuriosen Multiplayer-Spiels Fall Guys

Spielvorstellung des kuriosen Multiplayer-Spiels Fall Guys 5. Juni: Spielvorstellung von 51 Worldwide Games für die Switch

Spielvorstellung von 51 Worldwide Games für die Switch 7. Juni: Spielvorstellung von What The Golf

GameStar

4. Juni: Angespielt-Preview zu einem großen Strategiespiel

Angespielt-Preview zu einem großen Strategiespiel 5. Juni: Angespielt-Preview zu Spacebase Startopia

Angespielt-Preview zu Spacebase Startopia 6. Juni: Exklusive Ankündigung eines neuen Strategietitels

Exklusive Ankündigung eines neuen Strategietitels 7. Juni: Exklusive Ankündigung eines neuen "Simulations"-Spiels

MeinMMO

5. Juni: Exklusive Infos zu einer Erweiterung eines Sandbox-MMOs

Exklusive Infos zu einer Erweiterung eines Sandbox-MMOs 6. Juni: Angespielt-Preview zu einer kommenden Erweiterung eines Action-RPGs

Was ist Find Your Next Game?

Mit Find Your Next Game wollen wir euch die faszinierende Spiele-Entdeckungsreise eines Messebesuchs nach Hause transportieren. Aber nicht nur einen Tag lang sondern den gesamten Juni! Und darauf könnt ihr euch freuen:

Täglich frische Spielvorstellungen und News zu den interessantesten Titeln des Jahres auf GamePro.de, GameStar.de und Mein-MMO.de

zu den interessantesten Titeln des Jahres auf GamePro.de, GameStar.de und Mein-MMO.de Täglich neue Preview-Videos , egal ob auf den Websites oder auf unserem YouTube-Kanal

, egal ob auf den Websites oder auf unserem YouTube-Kanal Live-Reaktionen und Analysen zu den wichtigsten Publisher-Reveals wie EA Play, Guerrilla Collective oder das Steam-Spielefestival auf Twitch und YouTube

zu den wichtigsten Publisher-Reveals wie EA Play, Guerrilla Collective oder das Steam-Spielefestival auf Twitch und YouTube Podcasts und Video-Talks mit spannenden Gästen aus der Branche und den Redaktionen

mit spannenden Gästen aus der Branche und den Redaktionen Gemeinsame Livestreams mit Spiele-Entwicklern , die euch ihr neues Projekt vorstellen und eure Fragen beantworten

, die euch ihr neues Projekt vorstellen und eure Fragen beantworten Q&A- und Gaming-Sessions mit der Redaktion. Spielt und diskutiert mit uns, was euch gerade bewegt!

Spielt und diskutiert mit uns, was euch gerade bewegt! Exklusive Online-Titelstorys bei GameStar Plus zu den spannendsten Titeln des Spielejahres und überraschendsten Neuankündigungen

zu den spannendsten Titeln des Spielejahres und überraschendsten Neuankündigungen Und noch vieles mehr. Lasst euch überraschen!

Das Besondere: Für Find Your Next Game bündeln wir für euch die Expertisen und Themen unserer drei Redaktionen von GamePro, GameStar und MeinMMO in einer gemeinsamen Online-Entdeckungsreise, bei der ihr im Juni jeden Tag etwas Neues erleben werdet.

Natürlich werdet ihr dabei viel Neues zu den großen Blockbustern erfahren, die später im Jahr erscheinen werden. Aber wir wollen auch den kleineren, unbekannteren Spielen eine Bühne geben, die viele von euch vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben.