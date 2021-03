Cyberpunk 2077: Story-Paradoxon ist möglich, aber dann spielt alles verrückt

Cyberpunk 2077 hat eine Menge Bugs. Die meisten findet ihr von ganz alleine, andere müsst ihr erst triggern. Einen solchen hat Reddit-User papi1368 entdeckt. Aber Achtung, es folgt ein Spoiler für die Story des SciFi-Shooters.

Bug rettet Johnny das Leben

Auf Reddit postete papi1368 ein Video, in dem er durch einen Hack einen Bug auslöst. Die Szene spielt in einer Erinnerung von Johnny Silverhand, in der wir Zeuge davon werden, wie der Rocker in das Arasaka-Hochhaus eindringt, um einen Anschlag zu verüben. Wer Cyberpunk 2077 gespielt hat weiß, dass der Versuch nicht gut endet. Johnny wird von einem Söldner namens Adam Smasher niedergestreckt, bevor er sein Ziel erreichen kann. Nun, es sei denn, ihr macht Folgendes:

Das macht papi1368 in dem Clip: Anscheinend befinden sich Adam Smasher und seine Gefolgsleute bereits physisch im Gebäude, bevor das Spiel möchte, dass ihr auf sie trefft. Dank einem Wall-Hack kann Johnny Silverhand die Söldner aber durch die Wände hindurch erschießen. Wenn es zum eigentlichen Kampf kommt, fliegt er zwar durch die Luft, aber vor ihm landet natürlich kein Adam Smasher, denn der ist ja besiegt. Nur noch seine Stimme ist zu hören.

Wie geht es mit Cyberpunk 2077 weiter?

Eigentlich war schon für Februar der nächste große Patch angedacht, mit dem Cyberpunk 2077 auch auf PS4 und Xbox One einigermaßen stabil laufen soll. Allerdings wurde CD Projekt vor einiger Zeit selbst gehackt. Durch den Datenklau musste das Studio alle Arbeiten für zwei Wochen niederlegen. Daraufhin wurde auch Update 1.20 auf unbestimmte Zeit verschoben.

Habt ihr schon einmal einen Bug oder Exploit in Cyberpunk 2077 genutzt?