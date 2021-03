Die meiste Zeit verbringen Spieler*innen in Cyberpunk 2077 auf dem Boden. Wir schlagen uns durch Night City, indem wir durch Gassen schleichen oder mit unserem Auto die Straßen unsicher machen. Ab und an begeben wir uns aber auch in eines der vielen Hochhäuser. Von hier aus können wir die Schönheit der Cyber-Metropole erst so richtig wertschätzen.

So sieht Night City von oben aus

Auf Reddit teilte Nutzer oder Nutzerin Spunky Monkey ein Video, in dem sich V am höchsten Punkt der Stadt befindet: dem Arasaka Tower. Das Dach des Hochhauses bietet einen besseren Blick auf Night City als jeder andere Ort. Wir sehen die Skyline der Innenstadt, die Slums mit ihren niedrigeren Bauten und das im Hintergrund liegende Ödland, das im starken Kontrast zu der modernen Metropole steht.

Aber seht euch das Video selbst an:

Link zum Reddit-Inhalt

So kam der User auf das Hochhaus: Unter normalen Umständen ist es nicht möglich, auf das Dach des Arasaka Tower zu kommen. Lediglich in einer Mission verschlägt es V an diesen Ort. Zu diesem Zeitpunkt ist er oder sie allerdings beschäftigt und hat nicht groß Zeit, sich die Stadt anzusehen. Spunky Monkey hat also vermutlich einen Mod verwendet, um auf das Gebäude kommen.

So geht es mit Cyberpunk 2077 weiter

Eigentlich sollte noch im Februar das nächste große Update für Cyberpunk 2077 erscheinen. Allerdings kam CD Projekt etwas dazwischen, denn das Studio wurde gehackt und konnte zwei Wochen lang nicht richtig arbeiten. Auf Grund der daraus resultierenden Probleme, wurde Patch 1.2 von den Entwicklern offiziell verschoben.

Was war euer schönstes Erlebnis in Cyberpunk 2077?