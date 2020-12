Cyberpunk 2077: Day-1-Patch ist da und behebt einige Fehler

Einen Tag vor dem offiziellen Release hat Entwickler CD Projekt Red den ersten großen Patch für Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Dabei dürfte es sich um den bereits angekündigten Day-1-Patch handeln, der einige auftretende Fehler beim Spiel beheben soll.

Update 1.02 ist ab sofort verfügbar und kann bereits heruntergeladen und installiert werden, wenn ihr Cyberpunk 2077 per Preload vorab gedownloadet habt.

Patch-Größe: 28 GB

28 GB Verfügbar auf: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One

Die Patch-Notes für Update 1.02 sind ziemlich überschaubar, kündigen aber an, dass einige schwerfiegende Bugs und Fehler ausgemerzt werden sollen. Im einzelnen bringt der Patch

Verschiedene Stabilitätsverbesserungen

Verschiedene Performance-Verbesserungen

Kritische Fortschritts- und Gameplay-Probleme adressiert

Klingt auf dem Papier zwar nach wenig, soll aber der Aussage der Entwickler deutlich spürbare Auswirkungen haben.

20 3 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 Day One-Patch: CD Projekt verspricht „ein anderes Spiel“

Cyberpunk 2077 im großen GamePro-Test

Kollege Dennis konnte Cyberpunk 2077 bereits durchspielen und hat viel Zeit in Night City und Umgebung verbracht. Was das neue Rollenspiel kann - und was nicht -verrät er euch in seinem umfangreichen Testbericht:

222 11 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 im Test: Meisterhafte Dystopie mit Gameplay-Schwächen

Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und den PC. Xbox-Spieler*innen können mit einem Trick bereits schon heute loslegen.