Cyberpunk 2077 - Keine Sorge, der Day One-Patch ist NICHT 56 GB groß

Nach einigen Verschiebungen erscheint in wenigen Tagen das heiß ersehnte Sci-Fi-Abenteuer Cyberpunk 2077. Doch bevor die Katze aus dem Sack gelassen werden kann, kursieren bereits erste Spoiler im Netz. Es sind schon jetzt physische PS4-Versionen des Spiels im Umlauf, so dass beispielsweise erste Nutzer*innen auf Reddit Details zum Spiel verraten.

Doch dass es sich dabei nicht immer um wahre Gegebenheiten handelt, zeigt der neuste Fall. Bei diesem gab ein Reddit-User an, der das Spiel ebenfalls schon vorab erwerben konnte, einen immens großen Day One Patch von 56 GB für PlayStation 4 herunterladen zu müssen. Der Beitrag wurde zwar bereits gesperrt, kursiert aber dennoch auf Twitter umher, wie Nutzer Okami zeigt. Doch handelt es sich dabei um eine glaubwürdige Aussage?

56 GB sind die Installationsgröße

Fake News: Auf Twitter dementierte PR-Manager Fabian Mario Döhla, dass es bislang überhaupt einen Day One Patch gäbe. So bestätigte er die Aussage eines anderen Users, dass es sich bei den 56 GB nur um einen Kopiervorgang handele und es den Patch "noch" nicht gibt.

Zum Release ist es also sehr wahrscheinlich, dass wir trotzdem mit einem Day One Patch für Cyberpunk 2077 rechnen müssen. Über eine geplante Größe zum noch nicht existierenden Day One Patch schwieg Döhla bislang. Somit heißt es: Abwarten, bis ein offizielles Statement von CD Project Red veröffentlicht wird.

Durch einen ersten Leak der Verpackung wissen wir bereits, dass die PS4-Version auf zwei Discs kommt und einen Speicherplatz von mindestens 70 GB benötigt.

Vorsicht vor falschen Informationen und Spoilern

Neben Details wie der Installationsgröße haben auch ganz andere Spoiler den Weg ins Internet geschafft. So zeigte ein bereits durch CD Project Red gesperrtes Video den Box-Inhalt der physischen Kopie von Cyberpunk 2077. Selbst Story-Inhalte vom Spiel ziehen ihre Runden im Internet. Wer sich also nicht vor dem offiziellen Release des Titels spoilern lassen möchte, sollte bis zum 10. Dezember einen großen Bogen um die soziale Medien und Foren machen.

GamePro.de bleibt spoilerfrei

Auch wenn in den nächsten Tagen vermehrt Spoiler zur Story von Cyberpunk 2077 im Netz auftauchen könnten, seid ihr auf GamePro.de davor aber sicher. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, nicht über den Inhalt von Leaks zu berichten, um euch so zu ermöglichen, das RPG unvoreignenommen zu erleben.

Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Next-Gen-Version für PlayStation 5 und Xbox Series X/S ist bereits für nächstes Jahr in Planung und wird von Fans nach ersten enttäuschenden Gameplayszenen auf PS4 heiß erwartet. Wie ihr eure Daten auf die PS5 und Xbox Series X/S übertragen könnt, erfahrt ihr hier:

