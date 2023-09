Cyberpunk 2077: DLC-Leak zeigt wie groß Dogtown im Vergleich zu anderen Bezirken ist

Dogtown ist ein neuer Bezirk in Cyberpunk 2077.

Phantom Liberty ist der erste und einzige richtig große DLC für Cyberpunk 2077. In der Story-Erweiterung kehren wir aber nicht einfach nur in das altbekannte Night City zurück, sondern erkunden einen völlig neuen Stadtteil, der es in sich hat: Dogtown. Ein Map-Leak enthüllt nun die Größe, die sich gut mit anderen Distrikten vergleichen lässt.

Dogtown ist größer als es aussieht

Der besagte Leak tauchte auf Reddit auf. Dort wurde ein Teilausschnitt der neuen Karte veröffentlicht, der auch die frühe DLC-Mission "Dog Eat Dog" vorab enthüllt:

Wo befindet sich Dogtown in Night City? Der neue Bezirk liegt im Süden/Süd-Westen der Stadt und ist Teil von Pacifica. Er grenzt an Coastview, West Wind Estate (beide ebenfalls Unterbezrike von Pacifica) und die Badlands. Durch den DLC wurden die Grenzen etwas verschoben. Das Stadion liegt nun beispielsweise in Dogtown.

Wie groß ist Dogtown? Auf den ersten Blick erscheint das neue Gebiet ziemlich kompakt. Vergleicht man Dogtown aber mit anderen Stadtteilen, die auf der Karte nur beim genauen Hinschauen durch Trennlinien zu erkennen sind, unterscheidet sich die Größe von Dogtown nicht signifikant von ihnen.

Es geht hoch hinaus

Vielmehr ist das ganze Ausmaß von Dogtown allein über die flache Karte gar nicht sichtbar. Denn wie wir bereits in unserer Preview als auch im Test herausfinden durften, zeichnet sich das neue Gebiet vor allem durch eine hohe Vertikalität aus, beispielsweise durch viele begehbare Stockwerke.

Dogtown zeichnet sich als Combat Zone außerdem durch seine Abriegelung zum restlichen Night City aus. In dem Bezirk herrschen eigene Gesetze und die Barghest-Gang.

Den Test zu Phantom Liberty lest ihr hier:

Außerdem haben wir in einem Video nochmal die Neuerungen von Update 2.0 und dem DLC Phantom Liberty für euch zusammengefasst. Damit seid ihr ideal auf das neue Cyberpunk-Erlebnis vorbereitet:

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint am 26. September für PS5, Xbox Series X/S und PC und lässt uns eine düstere Spionage-Geschichte erleben. Die Last Gen-Konsolen werden nicht unterstützt.

Und auch das kostenlose Update 2.0 bleibt den aktuellen Systemen vorbehalten. Der Release hierfür ist am 21. September, also ein paar Tage früher. Zeit genug also, nochmal neu anzufangen und euch auf den DLC vorzubereiten.