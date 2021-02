Eine Massenexplosion von Autos kann spektakulär aussehen. So spektakulär, dass sich selbst euer Spiel verabschiedet! Denn genau das ist jetzt einem*r Spieler*in von Cyberpunk 2077 auf seiner PlayStation 5 passiert. Wie genau das aussieht, können wir uns im passenden Videoclip ansehen.

Explosion der Hölle

Auf Reddit postete User u/keyvisuals 7 den Versuch, im Sci-Fi-Abenteuer Cyberpunk 2077 über 30 Autos zeitgleich zur Explosion zu bringen. Was eigentlich in einem spektakulären Feuerball enden sollte, führte zum Absturz des Spiels:

Link zum Reddit-Inhalt

In der Kommentarspalte amüsieren sich Fans über den Absturz auf der PlayStation 5. Einige User bringen die Situation mit dem Spiel The Elder Scrolls: Skyrim in Verbindung und setzen die Massenexplosion mit einer epischen Schlacht gleich:

"Ich weiß, dass es falsch ist, dennoch ist dies ein Beispiel für einen Absturz, den ich als befriedigend ansehen würde. Das ist, als würde man Skyrim zum Absturz bringen, indem man Trolle gegen Drachen kämpfen lässt!"

Ein anderer User teilt sein Erlebnis mit GTA 4, bei dem er ebenfalls zahlreiche Autos in die Luft jagte:

"Es war genauso als ich damals meine Xbox 360 in GTA 4 crashte. Ich habe etwa 20-30 Autos aufgereiht. Als ich sie mit einem Launcher zum Explodieren brachte, fror das Spiel kurzzeitig ein, bis es zurück kam. Als das geschah, sah alles glitchig und durcheinander aus, fast so, als ob Nico Säure gegessen hätte."

Weitere lustige Bugs aus Cyberpunk 2077 seht ihr hier:

Patches sollen Probleme lösen

Auch, wenn dieser Crash wohl eher dem Fan zuzuschreiben ist, so klagen zahlreiche Spieler*innen immer noch über den Zustand von Cyberpunk 2077. Besonders die Konsolenversion wird von zahlreichen Abstürzen und Bugs geplagt, sodass Fans sehnlichst auf den Patch 1.2 warten.

Habt ihr ähnliche Erfahrungen wie der User machen können?