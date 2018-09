Cyberpunk 2077 entfaltet sich immer mehr in seinen Einzelheiten. Auf E3, Gamescom und im Zuge der Gameplay-Veröffentlichung erklären die Entwickler CD Projekt RED immer mehr Details zum RPG.

Unter anderem haben sie uns schon erklärt, was es mit der Gewalt im Spiel auf sich hat und welche Unterschiede es im Vergleich zu The Witcher 3 gibt: Sowohl, was die Größe als auch die Entscheidungsfreiheit angeht.

Jetzt kommen noch mehr Details ans Licht:

Es soll im fertigen Spiel auch einen Fotomodus geben.

geben. Wir können unterschiedliche Behausungen freischalten.

freischalten. Auch zu Begleitern im Spiel gibt es erste Einzelheiten.

Cyberpunk 2077 kommt mit Fotomodus

Auf Twitter wurden die Macher des First Person-Spiels gefragt, ob es auch einen Fotomodus geben wird. Sie beantworten das klar und deutlich: Es gibt einen.

Das ist nicht nur für schicke Panorama-Bilder interessant, sondern auch, um den selbst erstellten Spieler-Charakter ausgiebig in der Third Person-Perspektive begutachten zu können.

Anders als bei The Witcher 3, wo es immer nur Geralt war. Haufenweise Portraits der unterschiedlichst gestalteten Spieler-Charaktere steht also nichts mehr im Wege.

We‘ll have a photo mode. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 28, 2018

"Brutale Gewalt passt einfach in die düstere Welt", kann aber umgangen werden

Trautes Heim, Glück allein!

Verschiedene Wohnungen: Es soll in Cyberpunk 2077 die Möglichkeit geben, verschiedene Appartements freizuschalten oder zu kaufen.

Das hat jedenfalls anscheinend die offizielle Facebook-Seite zum Spiel auf eine Nachfrage hin geantwortet, wie der Reddit-Nutzer BenTilley1 berichtet.

Bereits in der Gameplay-Demo wurde erwähnt, dass es sich bei der Wohnung um Vs "aktuelles" Appartement handelt, was die Möglichkeit für weitere nahelegt.

Ob sich die Behausungen auf Wohnungen in Megabuildings beschränken oder ob es auch ganze Häuser bis hin zu Anwesen geben wird, bleibt vorerst unklar.

Noch mehr Freiheiten & Konsequenzen als in The Witcher 3

Kein klassisches Companion-System

RPG ohne Party-Management: In der Gameplay-Demo waren wir zwar fast nie allein unterwegs, aber das bedeutet nicht, dass es in Cyberpunk 2077 die ganze Zeit so ist. Laut CD Projekt RED gibt es keine klassischen Begleiter.

Wie bei The Witcher 3: Im fertigen Spiel erwarten uns durchaus Quests, die wir in der Gruppe oder zu zweit bestreiten, aber das ist nicht die Regel.

"Wie in The Witcher, wenn die Story es verlangt, wirst du für eine Mission einen oder zwei Begleiter haben. Aber wir wollen kein 'Companion-System', wo du nie allein bist."

"In einigen Quests wirst du allein sein, in manchen wirst du eine Person wie Jackie oder sogar eine ganze Gruppe dabei haben, und in anderen Quests kannst du allein sein oder mit jemand anderem, abhängig von den Entscheidungen, die du getroffen hast."

Die Spieler entscheiden und es muss zur Story passen:

Der Quest-Designer Philipp Weber erklärt im CD Projekt RED-Forum:

"Wir wollen wirklich, dass es zur Story passt, also wirst du im Grunde genommen immer jemanden dabei haben, wenn wir glauben, dass das interessant wäre. "

Wie findet ihr diese Aussichten? Wäre euch eine richtige Party lieber gewesen, oder würdet ihr am allerliebsten immer komplett allein losziehen?

