Cyberpunk 2077 – Patch 1.04 bringt Bugfixes für PS4, Xbox One und Co.

Nach dem Release von Cyberpunk 2077 wurden zahlreiche Stimmen laut, dass die Performance des Rollenspiels auf PlayStation 4 und Xbox One ziemlich zu wünschen übriglässt.

Nachladende Texturen und glitchende NPCs bzw. Objekte sind nur ein kleiner Teil von dem, was Spieler*innen an negativen Erfahrungen mit dem Sci Fi-Abenteuer machen durften. Der Wut auf die Bugs lassen User auf sozialen Medien in Form von lustigen und teils erschreckenden Posts freien Lauf.

PS4- und Xbox One-Versionen erhalten erste Hilfe

Doch CD Project Red hat schnell reagiert. Laut UpdateCrazy ist jetzt der Patch 1.04 auf dem Weg zu uns, um zahlreiche Probleme im Spiel zu beheben. Dieser wird für PC, PlayStation 5, Xbox Series S, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Ein Patch für Xbox Series X bleibt erst einmal aus. Folgende Probleme werden mit dem neuen Patch behoben:

Unschärfe auf PS4 und Xbox One S behoben.

verschiedene Probleme mit Spielabstürzen (einschließlich einer Korrektur für ein Problem, bei dem Cyberpunk nach dem Drücken von "Play" im CD Project Red-Launcher abstürzt)

dem Spiel wird eine Warnung vor möglichen Epilepsieanfällen hinzugefügt

fehlendes Audio und andere audiobezogene Probleme

Verschiedene Bugs im Zusammenhang mit Bäumen, Büschen und mehr wurden behoben

Fahrzeugbezogene Probleme behoben

fehlende Texturen und Glitches behoben

Behebung von "Whoa! Cyberpunk 2077 hat den Geist aufgegeben"-Meldung auf dem PC behoben

Wann kommt der Patch?

Inwieweit dadurch sämtliche Probleme behoben werde, bleibt natürlich abzuwarten. Doch der schnelle Patch zeigt, dass CD Projekt an einer Lösung für die teils katastrophalen Zustände der PS4- und Xbox One-Version arbeitet. Wann genau der Patch erscheint, ist noch nicht klar, es wird vermutlich aber nicht mehr allzu lange dauern.

Cyberpunk 2077 ist seit dem 10. Dezember 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S werden im Verlauf des nächsten Jahres nachgereicht. Bereits bei den ersten gezeigten Spielszenen stand für viele bereits fest, dass sie auf die Next-Gen-Versionen warten wollen.

Finger weg von der PS4- und Xbox One-Version!

Technisch katastrophal: Wieso wir beim aktuellen Zustand des Spiels eine klare Kaufwarnung für die PS4- und Xbox One-Version aussprechen, könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen.

Habt ihr schon Erfahrungen mit den Bugs machen können?