Cyberpunk 2077-Hotfix 1.21 ist da: Alle Änderungen in der Übersicht

Hotfix 1.21 für Cyberpunk 2077 ist ab sofort auf PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar. Damit hat Entwickler CD Projekt Red nur wenige Tage nach dem umfassenden Patch 1.2 weitere Fehler des Action-RPGs ausgebessert.

Wie groß ist Hotfix 1.21? Stolze 25,33 GB müsst ihr herunterladen.

Hotfix 1.21 für Cyberpunk 2077: Die wichtigsten Verbesserungen

Via Twitter gab CD Projekt bekannt, dass sich Hotfix 1.21 in erster Linie weiter der Stabilität des Spiels widmet. Zudem sollen Probleme die zur Blockierung des Spielfortschritts geführt haben nun behoben sein.

Die deutschen Patch Notes zu Hotfix 1.21

Nachfolgend findet ihr die vollständigen Patch Notes, wie sie auf der offiziellen Seite zum Spiel veröffentlicht wurden. Wundert euch nicht, viele der Einträge wurden, sagen wir, suboptimal übersetzt.

Quests & Open World

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Spieler in Auftrag: Wärmer ... Heiß 8ug8ears Körpertemperatur nicht verringern konnte.

Der Fortschritt von Cyberpsycho-Attacke: Doc zu Dumpingpreisen wird nicht mehr blockiert, wenn der Spieler den Splitter "Schick mir ein Team" nicht aufheben kann. Das Lesen des Splitters ist jetzt ein optionales Ziel.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Takemura in den Japantown-Docks stecken blieb, wenn der Spieler alleine zu Wakako gehen wollte und den Bereich zu früh verließ.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Hinweise in Cyberpsycho-Attacke: Blutritual nicht zählten, wenn der Spieler sie scannte, bevor er mit dem verwundeten NPC gesprochen hat.

Spray Paint sollte jetzt richtig gestartet werden, wenn der Spieler sich Brendan nähert.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Bildschirm in Play It Safe plötzlich schwarz wurde, wenn man sich mit dem Zugangspunkt verband, was den weiteren Spielfortschritt blockiert.

Verbrechensmeldung: Ans Tageslicht wird jetzt korrekt abgeschlossen, wenn der Spieler den Behälter öffnet, bevor er die Blutspur scannt.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem ein Maelstromer an einer Stelle spawnte, die der Spieler nicht erreichen kann, wodurch der Fortschritt in Losing My Religion/Sacrum Profanum blockiert wurde.

Ein Fehler mit dem Spielfortschritt bei einem Überfall im Gange in Japantown wurde behoben.

Das Spiel stürzt jetzt nicht mehr ab, wenn der Spieler in Auftrag: Hippokratischer Eid das Fenster einschlägt und dann durchspringt.

Mehrere Clipping-Fehler in Verdacht auf organisiertes Verbrechen: Datenschutzverletzung wurden behoben; außerdem schweben die Gegner jetzt nicht mehr in der Luft.

Ein Fehler in Verdacht auf organisiertes Verbrechen: Datenschutzverletzung wurde behoben, bei dem Gegner im Hangar stecken blieben und dadurch der Spielfortschritt gestört werden konnte.

Holo-Anrufe von Mitch sollten nicht mehr stecken bleiben und sich wiederholen, wenn der Anruf unterbrochen wurde.

Mehrere Fehler wurden behoben, bei denen Johnny in verschiedenen Quests nicht an der richtigen Stelle erschien.

Dennis' Auto sollte in Big in Japan jetzt wie vorgesehen spawnen.

Spieler können in Big in Japan jetzt auch von rechts in Dennis' Auto einsteigen.

Die Fenster in der Bretterbude in Big in Japan sollten nicht mehr kaputtgehen, wenn man den Container öffnet.

Big in Japan schlägt jetzt fehl, wenn der Spieler Haruyoshi zurücklässt, anstatt ihn nach dem Öffnen des Containers in Sicherheit zu tragen.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Spieler nach Verlassen von Takemuras Van in Down on the Street keine Waffen und Verbrauchsgüter mehr benutzen konnte.

Spieler können Takemura während des Treffens mit Oda in Down on the Street nicht mehr anrufen.

Oda befindet sich jetzt nicht mehr an der Brücke zwischen Watson und Westbrook, bevor man in Search and Destroy in Takemuras Versteck war.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Oda in das Auto des Spielers hineinfahren konnte, wenn dieses in seinem Weg stand.

Burning Desire/Night Moves bleibt jetzt nicht mehr beim Ziel "Warte auf einen Anruf von dem aufgebrachten Mann" stecken, wenn die Quest bereits fehlgeschlagen ist.

Die Tür zu Cassius Ryders Ripperdoc-Klinik sollte sich jetzt wie vorgesehen öffnen, sodass der Spieler den Auftrag abschließen kann.

Saul folgt dem Spieler nicht mehr durch die Welt, wenn man in Riders on the Storm den Questbereich verlässt, nachdem man Saul befreit hat.

Der Sandsturm taucht jetzt nicht mehr in der Stadt auf, wenn der Spieler während Killing in the Name oder Riders on the Storm per Schnellreise in die Stadt zurückkehrt.

Riders on the Storm schlägt jetzt fehl, wenn das Lager der Wraiths vor der Rettung von Saul verlassen wird.

Auftrag: Abfindung sollte jetzt korrekt ausgelöst werden, wenn das Quest-Gebiet betreten wird.

Gameplay

Ein Fehler wurde behoben, bei dem NCPD-Polizisten direkt hinter dem Spieler erschienen, nachdem dieser ein Verbrechen auf einem Dach begangen hat.

Spieler können jetzt problemlos über Leitern aus dem Wasser klettern.

Grafik

Mehrere Clipping-Fehler bei der Kleidung von NPCs wurden behoben.

Benutzeroberfläche

Das Symbol über dem Kopf von NPCs, die vom Quickhack "Ablenkungsmanöver" betroffen sind, wurde wieder hinzugefügt.

Die Benutzeroberfläche beim Scannen ist jetzt übersichtlicher.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Text verschwinden konnte, wenn der Spieler die Sprache der Benutzeroberfläche von Englisch auf Japanisch oder Traditionelles Chinesisch umänderte.

Stabilität und Performance

Das Speichermanagement wurde verbessert (was die Anzahl an Abstürzen reduziert).

Auf Konsolen

Spieler sollten jetzt in der japanischen Version des Spiels auf PlayStation 4 im Fotomodus Sticker mit der Kreis-Taste auswählen können.

Auf Stadia

Es wurden einige Grafikfehler auf einer Brücke in Mikoshi während Belly of the Beast/Changes behoben.

Was hat Cyberpunk-Patch 1.2 verbessert?

Patch 1.2 hat sich zuletzt einer Vielzahl von Bugs die das Gameplay, unterschiedlichste Quests und die Open World betreffen gewidmet. Ob sich diese Änderungen auch auf die mangelhafte Performance auf PS4 und Xbox One ausgewirkt haben, könnt ihr hier nachlesen:

Wie geht es jetzt mit Cyberpunk 2077 weiter? Bereits zu Beginn des Jahres hat der polnische Entwickler in einer Roadmap für das laufende Jahr veröffentlicht, was in den kommenden Monaten folgt. Darunter das Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S und viele kleinere DLCs.