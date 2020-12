Cyberpunk 2077 - Jackie retten: Geht das?

Jackie Welles ist eine der ersten wichtigen Figuren, die ihr in Cyberpunk 2077 kennen lernt. Es gibt allerdings eine Situation im Spiel, bei der ihr euch die Frage stellen werdet, mit der wir diesen Artikel überschrieben haben. Diese soll hier beantwortet werden.

Deshalb warnen wir euch jetzt aber ausdrücklich. Die Szene, die wir gleich beschreiben und aus welcher die Frage: "Kann ich Jackie retten" resultiert, ist ein gewaltiger Spoiler für alle, die Cyberpunk 2077 unvoreingenommen genießen wollen. Wer das tun will, sollte es also unbedingt vermeiden, weiterzulesen.

ACHTUNG, SPOILER!

Chip-Klau und eine unbequeme Antwort

Innerhalb des Prologs von Cyberpunk 2077 seid ihr mit Jackie auf einem Raubzug in einem Hotel unterwegs, um einen Chip zu stehlen. Diese Mission startet den Hauptteil des Spiels erst so richtig, ist für die Story also ziemlich bedeutend.

Allerdings verläuft der Chip-Klau nicht ohne Probleme. Denn Jackie wird während der Mission angeschossen und auch, wenn er sich zusammen mit euch zu eurem Wagen durchschlagen kann, stirbt er dort wenig später.

Um auf die Frage zurückzukommen: Kann man Jackie retten? Die kurze und möglicherweise unbefriedigende Antwort lautet: Nein. Jackies Tod ist von den Entwicklern vorherbestimmt und unabhängig von euren Methoden innerhalb der Mission, den Antwortmöglichkeiten in den Dialogen oder eurem Geschick. Das Ableben des NPCs lässt sich demnach nicht verhindern.

Cyberpunk 2077 im Test

Alles wichtige zu Cyberpunk 2077 lest ihr in unserem großen Test:

438 13 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 im Test: Meisterhafte Dystopie mit technischen Problemen

Das Rollenspiel von CD Projekt Red ist seit dem 10. Dezember für die PS4, Xbox One und den PC erhältlich, der Titel ist auch auf PS5 und Xbox Series X/S spielbar.