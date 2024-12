Cyberpunk 2077: Ist euch aufgefallen, dass V die linke Hand in bestimmten Situationen öfter nutzt? Entwickler verraten versteckten Grund dahinter

Johnny Silverhand ist tatsächlich Linkshänder und das wirkt sich auch an überraschend vielen Stellen im Spiel aus.

Cyberpunk 2077-Entwicklerstudio CD Projekt RED setzt auf Atmosphäre und darauf, dass die Spielerfahrung in sich schlüssig wirkt. Dazu tragen jede Menge kleine, aber feine Details bei, die viele Spieler*innen vielleicht nur unbewusst wahrnehmen. Wie beispielsweise die Tatsache, dass Johnny Silverhand Linkshänder ist und dass sich das sogar auf die Augenblicke auswirkt, in denen Johnny die Kontrolle über die Spielfigur V übernimmt.

Worum geht's? Die Cyberpunk 2077-Macher CD Projekt RED haben nicht nur gerade eben bei den Game Awards den ersten The Witcher 4-Trailer veröffentlicht, sondern kurz davor auch noch verraten, dass Cyberpunk doch noch ein Update bekommt. Im ausführlichen Stream zum Patch wurden darüber hinaus aber auch noch ein paar mehr Details enthüllt und Fragen zum Spiel beantwortet.

Im Spiel gibt es seit dem Update auch eine neue Quest, die ein Crossover mit Balatro ist. Damit wollte sich CD Projekt vielleicht für diese Kollaboration mit dem Kartenspiel revangieren:

Ist Johnny Silverhand eigentlich Linkshänder? Auf diese Frage antwortet der Game Director mit einem eindeutigen Ja. Aber er lässt sich nicht lange bitten und haut zu diesem eigentlich recht simplen Fakt noch ein paar wirklich interessante Details raus. Die verdeutlichen noch einmal, wie viele Gedanken sich CD Projekt RED auch um kleinste Feinheiten macht.

"Das ist tatsächlich wirklich wichtig, und die Antwort ist: Ja. Johnny ist in der Tat Linkshänder, aber er hat seine rechte Hand trainiert. Er nutzt sie manchmal, aber man kann in manchen Szenen sehen, dass seine linke Hand die dominante Hand ist. Zum Beispiel, wenn er raucht, wenn er seine Gitarre hält. [...] Auch wenn Johnny V übernimmt: Immer, wenn er das im Verlauf des Spiels tut, benutzt V die linke Hand etwas mehr. Das ist auf jeden Fall beabsichtigt. Es ist zwar eher subtil, aber in Cyberpunk wurden viele Sachen mit Absicht gemacht, die sehr subtil sind und dazu beitragen, dass sich die Welt sehr authentisch und natürlich anfühlt."

Manchmal sei es auf den ersten Blick gar nicht so klar erkennbar, wieso sich manche Dinge in Cyberpunk 2077 so authentisch und sinnvoll anfühlen. Erst bei näherem Hinsehen und wenn das Ganze dann im Einzelnen dekonstruiert werde, sei erkennbar, welche Faktoren tatsächlich alle dazu beitragen haben und wie überraschend viel davon mit genau dieser Absicht implementiert wurde.

Das überraschende und überraschend große Update 2.2 für Cyberpunk 2077 hat einen ganzen Haufen cooler Kleinigkeiten eingeführt. Da wäre zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, die Farben von Autos jederzeit neu anzupassen. Der Charakter-Editor bietet zusätzliche Einstellungs-Optionen, ihr könnt Johnny nun als Beifahrer neben euch sitzen haben und außerdem wurde sogar eine kleine, komplett neue Quest im Spiel entdeckt.

