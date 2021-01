Pawel Sasko ist Lead Quest Designer bei CD Projekt Red und somit verantwortlich für viele Abenteuer, die ihr in Cyberpunk 2077 erlebt. Zur Feier des 30-tägigen Jubiläums meldete sich Sasko auf Twitter zu Wort, um der Community einen Einblick in sein Innenleben zu gewähren. Laut Sasko gebe es bisher keine Spieler*innen, denen es gelungen sei, alle Geheimnisse von Cyberpunk 2077 zu lüften:

"Heute wird Cyberpunk 2077 einen Monat alt. Manche haben das Spiel bereits durchgespielt, viele spielen noch immer, aber noch niemand hat alles entdeckt, was wir vorbereitet haben. Bei The Witcher 3 hat das Jahre gedauert, also wird es auch bei diesem Spiel eine ganze Weile brauchen. Ich liebe es, diesen Vorgang zu beobachten."

Cyberpunk 2077 steckt voller Easter Eggs

Bei aller Kritik an Cyberpunk 2077, die Liebe zum Detail bei CD Projekt Red ist doch offensichtlich. Überall in Night City finden sich kleine Anspielungen oder Easter Eggs.

Beispielsweise könnt ihr neben Keanu Reeves noch eine ganze Reihe anderer Stars treffen. Außerdem glauben Fans, Ciri aus The Witcher in Cyberpunk 2077 gefunden zu haben.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ihr unbedingt in Night City erleben solltet

Diese Quests lohnen sich: Wenn ihr nach besonders coolen Missionen von Pawel Sasko und seinem Team sucht, haben wir eine Liste mit den fünf besten Quests in Cyberpunk 2077 für euch.

Zudem erklären wir euch, wie ihr an das Outfit von Johnny Silverhand kommt und wo ihr die sprechende Pistole Skippy findet.

CDPR hört auf die Community

Natürlich beschäftigt Pawel Sasko aber auch der noch immer miserable Zustand von Cyberpunk 2077 und die entsprechende Reaktion der Fans. Die letzten 30 Tage habe er sich unzählige Videos angesehen und "tausende Nachrichten" aus der Community gelesen, so Sasko:

"Ich möchte dass ihr wisst, dass man euch hört - die bisher veröffentlichten Patches beweisen das. Denk daran, dass nicht alles sofort bearbeitet werden kann. Ich habe tausende Nachrichten bekommen - ihr killt die Batterie von meinem Handy. Aber ich lese sie alle, selbst wenn es weh tut."

Momentan arbeitet CD Projekt Red an Patch 1.07, der sich vor allem um die Probleme auf der PS4 und Xbox One kümmern soll. Wann genau dieser erscheint, wissen wir noch nicht, aber eventuell ist es schon diesen oder kommenden Freitag so weit.

Wie fandet ihr die Quests in Cyberpunk 2077?