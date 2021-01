Cyberpunk 2077: Patch 1.07 könnte das erste richtig große Update werden

Cyberpunk 2077 lässt insbesondere auf PS4 und Xbox One noch einiges zu wünschen übrig. Entwicklerstudio CD Projekt Red hat zwei große Updates versprochen, die bis Ende Februar die schlimmsten Probleme beheben und das Spiel genießbar machen sollen. Aktuell stürzt es vor allem auf den Basis-Konsolenversionen immer noch regelmäßig ab und strotzt nur so vor Bugs. Patch 1.07 könnte eines der beiden großen Updates sein, die die größten Bugs beheben und schon nächste Woche veröffentlicht werden.

Cyberpunk 2077: Wann kommt Patch 1.07 & was steckt drin?

Die schlechte Nachricht zuerst: Wir wissen es leider noch nicht genau. Bisher hat CD Projekt Red nur einen groben Zeitplan angegeben und keine konkreten Daten oder Termine für die beiden Mammut-Patches genannt. Trotzdem gibt es einige Hinweise, die zumindest Rückschlüsse zulassen.

Wann erscheint Update 1.07? Am wahrscheinlichsten wirkt entweder der Freitag nächste Woche oder der in der Woche darauf. Das würde heißen, dass Patch 1.07 entweder am 15. Januar oder am 22. Januar veröffentlicht wird.

Warum noch nicht in dieser Woche? Das liegt daran, dass die Entwickler*innen laut CD Projekt Red über die Feiertage und Neujahr ein paar wohlverdiente freie Tage hatten. Dementsprechend wirkt ein Release in dieser Woche noch etwas verfrüht. Angesichts der Tatsache, dass die bisherigen Cyberpunk 2077-Updates meist an einem Freitag kamen, gehen wir auch weiterhin davon aus und da bis Ende Februar beide große Patches veröffentlicht worden sein sollen, erscheint der 29. als etwas zu spät.

Andererseits will gut Ding natürlich Weile haben und Cyberpunk 2077 kämpft mit so vielen, so vielfältigen Problemen, dass CD Projekt Red möglicherweise die selbstgesteckten Deadlines reißt. Angesichts der ganzen Schwierigkeiten sollte es jedenfalls niemanden wundern, wenn sich auch die beiden großen Updates verschieben.

Was steckt in Patch 1.07? Auch hierzu gibt es noch keine sicheren Informationen. Aber hoffentlich behebt das kommende Update die gröbsten technischen Probleme der PS4- und Xbox One-Versionen, die aktuell die einzigen Konsolenversionen darstellen und immer noch fast unspielbar sind, wenn ihr "nur" eine normale PS4 oder Xbox One benutzt.

Eigentlich sollte auch Update 1.06 die vielen Abstürze und Crashes, sowie einen Großteil der Bugs beheben. Aber viele Cyberpunk 2077-Spieler*innen klagen auch nach Patch 1.06 noch über Crashes auf der PS5 und Xbox. Update 1.05 sollte eigentlich schon einige der fiesesten Bugs im Hinblick auf Quests, Grafik und Performance fixen.

Da das Spiel auf den Konsolen fast überhaupt nicht richtig funktioniert, gibt es noch viel zu tun und wir können nur hoffen, dass mit Patch 1.07 zumindest die ständigen Abstürze behoben werden. Im Zuge der ersten Entschuldigung für den katastrophalen Zustand wurden die beiden großen Updates angekündigt, die bis Ende Februar zumindest "stabile", bugfreie PS4- und Xbox One-Versionen liefern sollen.

Worauf hofft und wartet ihr am dringendsten? Glaubt ihr, Update 1.07 ist schon einer der beiden großen Patches?