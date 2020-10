Cyberpunk 2077 - Im letzten Livestream geht's um Autos

Kurz vor dem Release von Cyberpunk 2077 am 19. November - der ist übrigens mittlerweile fix - gibt es zum letzten Mal seitens Entwickler CD Projekt Red neue Informationen zum Action-RPG. Wie soeben via Twitter angekündigt, findet bereits in der kommenden Woche die vierte und letzte Ausgabe von Night City Wire statt. Hier werden in einem gut 20-minütigen Livestream neue Inhalte aus dem Spiel in einer Art Entwickler-Tagebuch präsentiert.

Wann ist die 4. Episode von Night City Wire? Am kommenden Donnerstag, den 15. Oktober um 18 Uhr deutscher Zeit geht's los.

Night City Wire Episode 4: Das wird gezeigt

In Episode 4 stehen die Autos im Mittelpunkt, was tatsächlich überaus interessant ist, gibt es hier noch allerhand Fragezeichen. Unter anderem sollte das Fahrgefühl nach Kritik bis zum Release angepasst werden. Zu diesem Punkt wird sich CPR gewiss äußern.

Doch auch abseits davon gibt es rund um die Cyberkarren noch reichlich unbeantwortete Fragen. Die Entwickler wollen jetzt im Livestream nicht nur mehrere Modelle zeigen, auch stehen deren Sound und deren Eigenschaften im Fokus. Im Zuge der Infos wird es natürlich auch neues Gameplay-Material geben.

Wo kann ich den Livestream sehen? Night City Wire könnte ihr entweder auf dem Twitch-Kanal der Entwickler verfolgen oder im Anschluss als VOD auf YouTube. Eine Zusammenfassung des Livestreams findet ihr wie gewohnt kurz nach der Ausstrahlung hier auf GamePro.de.

Die letzten neuen Infos vor dem Release. Steigt bei euch so langsam aber sicher die Vorfreude auf Cyberpunk 2077?