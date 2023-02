Cyberpunk 2077-Mod verpasst selbst Sandkörnern knackige neue Texturen

Auch wenn Cyberpunk 2077 beileibe kein hässliches Spiel ist, geht es natürlich immer noch ein bisschen besser. Hier kommt der Modder Halk Hogan ins Spiel, der sich die Texturen des RPGs vornimmt. Seine große Cyberpunk 2077 HD Reworked-Mod macht beinahe alles noch ein bisschen hübscher, schärfer und plastischer.

So viel besser kann Cyberpunk 2077 noch aussehen

Darum geht's: Einige Texturen in Cyberpunk 2077 könnten eine Frischzellenkur vertragen. Die bekommen sie jetzt dank der Cyberpunk 2077 HD Reworked-Mod. Wie das dann aussieht und was genau sich im Detail verbessert, zeigt dieses eindrucksvolle Video:

Bei jeder Textur, die eigentlich schon sehr gut aussieht, lässt sich mit der Mod nochmal eine ordentliche Steigerung erkennen. Das sieht wirklich beeindruckend aus und könnte den Gesamteindruck ebenfalls noch einmal deutlich verbessern.

Release-Datum steht: Wenn es euch jetzt schon in den Fingern juckt, könnt ihr euch freuen. Es dauert nicht mehr lange, bis die Mod erscheint. Am 12. März soll Cyberpunk 2077 HD Reworked dann erscheinen. Ihr findet den Modder hier auf Nexus Mods.

Bekannt aus The Witcher 3: Der Modder hinter dieser Cyberpunk 2077-Verbesserung ist kein Unbekannter. Ganz im Gegenteil. Halk Hogan hat genau dasselbe auch schon mit The Witcher 3 gemacht. Und zwar mit großem Erfolg.

Die The Witcher 3 HD Reworked-Mod war so gut und beliebt, dass sie letztlich den offiziellen Ritterschlag erhielt. Mittlerweile gehört sie zur Next Gen-Version und wenn ihr The Witcher 3 in der neuesten Version auf PS5 oder Xbox Series S/X spielt, seht ihr die Mod von Halk Hogan.

Einziger Wermutstropfen dabei: Die Mod gibt es vorerst nur für den PC oder das Steam Deck. Spielt ihr Cyberpunk 2077 auf PS4, PS5, Xbox One oder Xbox Series S/X, schaut ihr leider in die sprichwörtliche Röhre. Daran dürfte sich wohl auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Aber vielleicht klappt es dann ja mit der nächsten Next Gen-Version.

Wie gefällt euch die Mod? Woran würdet ihr gern noch Verbesserungen sehen?