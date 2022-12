Mysteriöser Code in Cyberpunk 2077 lässt Fans seit Jahren rätseln - nun taucht er auch in Witcher 3 auf

Cyberpunk 2077-Fans rätseln seit einer kleinen Ewigkeit, was es mit dem mysteriösen Code FF:06:B5 auf sich hat. Bisher gibt es keine Auflösung dazu, aber jetzt kommt ein neues Puzzlestück hinzu: In The Witcher 3 wurde nach dem Next Gen-Upgrade ein neues Easter-Egg entdeckt, das ganz offensichtlich mit dem Geheimnis aus Cyberpunk 2077 zusammenhängt.

The Witcher 3-Easter Egg enthält Referenz auf Cyberpunk-Mysterium

Darum geht's: In Cyberpunk 2077 taucht an mehreren Stellen im Spiel der rätselhafte Code FF:06:B5 auf. Drum herum ranken sich diverse Spekulationen und Fans sind nach wie vor ratlos, was es damit auf sich haben könnte. Unter anderem gibt es auch eine besondere Statue im Spiel und buddhistische Mönche, die allesamt irgendwie damit zu tun haben.

In The Witcher 3 gibt es jetzt einige neue Inhalte, die ganz frisch entdeckt und nicht angekündigt wurden. Auch in den Patch Notes fehlt von ihnen jede Spur – und wir sprechen hier ausnahmsweise nicht davon, dass Plötze jetzt endlich gestreichelt werden kann.

Nein, diese neuen Inhalte umfassen drei Schalter, einen Erdelementar und einen mysteriösen Keller, in dem offenbar unsterbliche Gegner hausen. Aktivieren wir zwei Kristalle, öffnet sich ein Portal und Geralt kann fliehen.

An einer Wand befindet sich allerdings auch ein Symbol, das jetzt für Wirbel sorgt:

Genau darüber zerbrechen sich Fans jetzt den Kopf. Einerseits passen die Buchstaben und Zahlen nicht ganz zusammen, wenn wir sie in lateinische Schrift übersetzen. Aber immerhin gibt es hier Ähnlichkeiten, zum Beispiel mit dem Beginn "FF".

Andererseits handelt es sich bei den Zeichen in der Mitte um ein Bild, das fast exakt genauso auch in Cyberpunk 2077 an einer Statue zu sehen ist, die von Fans mit Code FF:06:B5 in Zusammenhang gebracht wird.

Bleibt nur die Frage, wie das alles zusammenhängt und vor allem, was es bedeutet. Wer will, kann sich Hals über Kopf in den FF06B5-Subreddit vergraben, in dem es um nichts anderes geht. Selbstverständlich herrscht dort gerade helle Aufregung.

Hier könnt ihr euch das Easter-Egg in Aktion in The Witcher 3 ansehen:

Schon vor geraumer Zeit wurde eine Aussage von Ciri in The Witcher 3 dahingehend interpretiert, die Figur müsste in Cyberpunk 2077 auftauchen. Bisher wurde sie selbst aber wohl noch nicht gefunden, es gibt aber durchaus einige spannende The Witcher-Easter Eggs in Cyberpunk 2077.

Was haltet ihr von den Symbolen an der Wand? Könnt ihr bei der Lösung des Rätsels weiterhelfen?