Cyberpunk 2077-Mod bringt gestrichene Funktion aus 2018er Demo zurück

Die Werbetrommel von Cyberpunk 2077 wurde schon lange vor dem Release kräftig gerührt. In einem 48-minütigen Gameplay gab es im Jahr 2018 einen kompletten Demo-Walkthrough zu sehen, dessen Inhalte es in dieser Form nicht bis ins finale Spiel geschafft hat. Ein Modder hat nun eine der gestrichenen Funktionen wiederhergestellt, damit Fans sie auch im vollwertigen Spiel erleben dürfen.

Smarte Fenster für Cyberpunk 2077

Was für eine Funktion ist gemeint? Im Gameplay-Video war eine Szene zu sehen, in der V sich im Appartement umsieht. An den Fenstern waren kleine Anzeigen angebracht, so als ob das Fenster selbst ein Bildschirm wäre.

Diese Funktionen bringt die Mod:

fügt ein funktionsfähiges intelligentes Fensterpanel hinzu, das Informationen anzeigt und zur Steuerung der Fensterläden verwendet werden kann (falls verfügbar)

integriert mit dem Börsen- und Nachrichtensystem-Mod

fügt das intelligente Fenster zu Vs Hauptapartment, den DLC-Apartments und einigen anderen Häusern hinzu (Rollladensteuerung nur an einigen Stellen verfügbar)

Auf dem smarten Fenster konnten in der Demo das Wetter, neue Nachrichten und die neuesten Geschehnisse aus Night City verfolgt werden. Zudem gab es die Funktion, die Jalousien zu öffnen und zu schließen.

Wie das ganze in bewegten Bildern aussah, könnt ihr mit folgenden Gameplay-Trailer aus 2018 nachholen:

48:22 Cyberpunk 2077 - 48 Minuten Gameplay im kompletten Demo-Walkthrough

Noch mehr Cyberpunk 2077-Mods findet ihr hier:

Das können die intelligenten Fenster

Die Funktion der Morgen- und Nacht-Taste können nur in den Appartements in Vs Basis und in Japantown genutzt werden, da es nur hier Rollläden gibt. Mit der Party-Taste ist es zusätzlich möglich, die Rollläden zu schließen und das Radio einzuschalten. Tatsächlich basieren die Aktieninfos auf Echtzeitinformationen der NC Stock Exchange.

Die restlichen Funktionen wie die Eilmeldungen und die Wetterinformationen aus der Demo wurden ebenfalls übernommen. So fühlt sich Cyberpunk 2077 noch ein Stück futuristischer an und wir können endlich die Fenster erleben, die uns in der frühen Version versprochen wurden.

Fallen euch weitere Funktionen ein, die ihr aus Vorschaumaterial zu Cyberpunk 2077 vermisst?