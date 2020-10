Cyberpunk 2077: Komplette Map der Open World geleakt

CD Projekt Reds neues Action-RPG Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November. Wir wissen schon recht viel über den Titel. Beispielsweise über die Waffen und Gangs. Doch die Größe der Spielwelt ist noch immer ein kleines Rätsel. Spieler*innen wünschen sich, mal die Karte sehen zu können und genau diese wurde nun geleakt.

Ein physisches Goodie: Die Karte stammt aus der Box-Version von Cyberpunk 2077, denn es handelt sich um eine Papierkarte, die auch der Erstauflage des Spiels beiliegen wird.

Eine hübsche Karte

Schaut euch die Stadt und das Umland an: Die Karte zeigt die Umgebung und die Stadt Night City in schwarz-weiß an, die Straßen jedoch sind gelb eingezeichnet. Zu sehen sind die Stadtbezirke Watson, City Center, Westbrook, Santo Domingo, Heywood und Pacifica.

Wie auf der Map ebenfalls zu sehen ist, erkundet ihr nicht nur die Stadt. Es geht zudem in die umliegenden Gebiete, in denen sich die Nomads herumtreiben. Aus einigen Videos zum Spiel wissen wir bereits, dass das Umland eine Wüste ist. Ob das für die gesamte Gegend außerhalb von Night City zutrifft, lässt sich nicht sagen.

Bei der Karte von Night City gilt zu bedenken, dass ihr Hochhäuser erkunden könnt. Die Welt ist also in horizontaler Ausdehnung vielleicht nicht ganz so groß wie das Spielgebiet aus manch anderem Open-World-Spiel, dafür geht es hier in die Höhe.

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November für PC, PS4 und Xbox One. Next-Gen-Upgrades für die PS5 und Xbox Series X/S sind bereits geplant.

Was sagt ihr zur Map von Night City? Ist sie so, wie ihr sie euch vorgestellt habt?